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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

تجاوز به چپ پژو ٤٠٥ در جاده یزد، ٣ کشته بر جای گذاشت

تجاوز به چپ پژو ٤٠٥ در جاده یزد، ٣ کشته بر جای گذاشت

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: تصادف ٢ دستگاه پژو ٤٠٥، در استان یزد، منجر به کشته شدن ٣ نفر و مجروح شدن یک نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره این تصادف که ساعت ١٢ یکشنبه و در کیلومتر ٦ محور مهریز به هرات اتفاق افتاده، گفت: به گزارش پلیس راه یزد-کرمان علت این تصادف، تجاوز به چپ یکی از راننده های پژو بوده است.  

وی تصادف بین یک دستگاه وانت پیکان و سواری پژوپارس در جنوب استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: این تصادف در کیلومتر ٢٥ محور دلگان - ایرانشهر و ساعت ٢٢:٣٠ یکشنبه اتفاق افتاده و ٥ نفر مجروح به جای گذاشته است.

علت تصادف، بی احتیاطی از جانب راننده وانت پیکان به علت متوقف کردن خودرو در سطح جاده بدون علائم هشداردهنده و ایمنی به میزان ۵۰ درصد و بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو پارس به علت بی توجهی به جلو به میزان ۵۰ درصد بوده است.

کد مطلب 4162618
نورا حسینی

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