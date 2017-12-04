تجاوز به چپ پژو ٤٠٥ در جاده یزد، ٣ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره این تصادف که ساعت ١٢ یکشنبه و در کیلومتر ٦ محور مهریز به هرات اتفاق افتاده، گفت: به گزارش پلیس راه یزد-کرمان علت این تصادف، تجاوز به چپ یکی از راننده های پژو بوده است.

وی تصادف بین یک دستگاه وانت پیکان و سواری پژوپارس در جنوب استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: این تصادف در کیلومتر ٢٥ محور دلگان - ایرانشهر و ساعت ٢٢:٣٠ یکشنبه اتفاق افتاده و ٥ نفر مجروح به جای گذاشته است.

علت تصادف، بی احتیاطی از جانب راننده وانت پیکان به علت متوقف کردن خودرو در سطح جاده بدون علائم هشداردهنده و ایمنی به میزان ۵۰ درصد و بی احتیاطی از جانب راننده سواری پژو پارس به علت بی توجهی به جلو به میزان ۵۰ درصد بوده است.