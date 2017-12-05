ایده «پندهای بیهوده» به صورت کتاب منتشر خواهد شد

احد فرامرزقراملکی، استاد دانشگاه تهران و بنیان گذار اخلاق حرفه ای در ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره وظیفه تبیین اخلاق حرفه ای و گروه «یاران اخلاق» گفت: با توجه به اینکه تلاش برای رشد اخلاقی یک رسالت ملی است و همچنین با توجه به اقبال سازمانهای مختلف، ضرورت داشت که به جانشین پروری و تکثیر نیروی متخصص اهمیت بدهیم و به صورت گروهی فعالیت کنیم. اینک نزدیک به ۶۵ نفر از محققان، اعضای هیات علمی و پژوهشگران در برنامه ها و پروژه های اخلاق حرفه ای و سازمانی با بنده همکاری و همفکری دارند. از این مجموعه غالبا با نام «یاران اخلاق» یاد میکنیم

وی در ادامه افزود: ایده تربیت جانشین در اخلاق حرفه ای را از سال ۱۳۸۰ داشتم اما گردهمایی ها و شکل گیری منظم تر یاران اخلاق از سال ۱۳۸۸ تحقق یافت

این استاد دانشگاه در مودر فعالیت های این گروه اذعان داشت: یاران اخلاق دو گونه فعالیت دارند، فعالیت در جهت ترویج اخلاق حرفه ای در جامعه و سازمانها با مدل کم و بیش هماهنگی که در کتاب اخلاق حرفه ای آمده است. فعالیت بین گروهی یاران اخلاق، همدلی، دانش افزایی و انتقال تجارب در قالب گردهمایی هایی است.

وی با اشاره به آخرین گردهمایی یاران اخلاق درباره ایده جدید «پندهای بیهوده» و انتشار کتاب جدید خود گفت: آخرین گردهمایی ۲۷ مهرماه ۱۳۹۶ در موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایران، برگزار شد که دوستانی از یاران اخلاق مباحث مفید و به روز و کارآمدی را ارائه کردند. من هم ایده پندهای بیهوده را برای نخستین بار در آن مکان ارائه دادم. این ایده به یکی از مشکلات اساسی جامعه مربوط است و امیدوارم به زودی این کتاب منتشر شود.

این استاد دانشگاه در پایان درباره آخرین اثر خود، کتاب «قدرت انگاره» اظهار داشت: اقبال گرم خوانندگان در واقع من را ترغیب کرده تا برای نگارش جلد دوم آن با عنوان مدیریت انگاره دست به قلم شوم. امیدوارم به زودی بتوانم آن کتاب را نیز تقدیم کنم.