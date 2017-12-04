تحصیل بیش از ۷ هزار طلبه خواهر به صورت مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، حجتالاسلام والمسلمین محمودرضا جمشیدی در مراسم افتتاح مدرسه علمیه خواهران کوثر اصفهان گفت: تعالی ارزشها، سیره جمهوری اسلامی است البته این بدین معنی نیست که به همه اهداف خود رسیدهایم بلکه به این معنا است که همواره در این مسیر حرکت میکنیم.
وی افزود: بنابراین حوزههای علمیه همواره پشتیبان و حامی انقلاب اسلام خواهند ماند.
مدیر حوزه های علمیه خواهران تاکید کرد: حرکت اصلی حوزههای علمیه باید به سمت تعالی ارزشهای الهی باشد و روحانیت و حوزههای علمیه که با کمک مردم، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را پدید آوردند، همواره از انقلاب اسلامی حمایت خواهند کرد و ممکن نیست که شخص روحانی باشد اما از ارزشهای انقلاب اسلامی حمایت نکند.
جمشیدی اظهار داشت: تعالی ارزشها، سیره جمهوری اسلامی است البته این بدین معنی نیست که به همه اهداف خود رسیدهایم بلکه به این معنی است که همواره در این مسیر حرکت میکنیم، بنابراین حوزههای علمیه همواره پشتیبان و حامی انقلاب اسلام خواهند ماند.
وی افزود: هرکدام از فعالیتهایی که در مدارس انجام میشود بسیار ارزشمند است چراکه همه این فعالیتها در مسیر تعالی ارزشهای الهی است.
مدیر حوزههای علمیه خواهران در پایان با بیان اینکه بیش از ۳۷هزار خواهر طلبه، در حوزههای علمیه خواهران سازماندهی شدهاند، گفت: به همت خواهران طلبه در ماه رمضان سال جاری بیش از ۵۵هزار جلسه قرآنی در سراسر کشور برگزار شد.
جمشیدی عنوان کرد: همچنین بیش از ۷هزار نفر از خواهران طلبه به صورت مجازی، مشغول به تحصیل هستند و همه این آمارها بیانگر پیشرفتهای حوزههای علمیه خواهران است.
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