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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

به دلیل برخورد نامناسب؛

یک مرکز نگهداری معلولان ذهنی در فردیس تعطیل شد

یک مرکز نگهداری معلولان ذهنی در فردیس تعطیل شد

کرج - مدیرکل بهزیستی استان البرز از تعطیلی مرکز نگهداری معلولان ذهنی در شهرستان فردیس به دلیل برخورد نامناسب با بیماران خبر داد.

داریوش بیات نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مرکز نگهداری معلولان ذهنی به دستور مقامات قضایی تعطیل‌شده است.

وی در ادامه با اشاره به تخلفات این مرکز در خصوص رفتار نامناسب با بیماران روانی، گفت: بهزیستی استان با ارائه گزارش‌هایی از تخلفات و برخورد نامناسب کارکنان این مرکز با بیماران به دستگاه قضا خواستار برخورد با این مرکز شده بود.

بیات نژاد با اشاره به انتقال بیماران این مرکز به مرکزی دیگر، گفت: خوشبختانه به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس برای این مرکز پرونده قضایی تشکیل‌شده است.

کد مطلب 4162641

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