یک مرکز نگهداری معلولان ذهنی در فردیس تعطیل شد

داریوش بیات نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مرکز نگهداری معلولان ذهنی به دستور مقامات قضایی تعطیل‌شده است.

وی در ادامه با اشاره به تخلفات این مرکز در خصوص رفتار نامناسب با بیماران روانی، گفت: بهزیستی استان با ارائه گزارش‌هایی از تخلفات و برخورد نامناسب کارکنان این مرکز با بیماران به دستگاه قضا خواستار برخورد با این مرکز شده بود.

بیات نژاد با اشاره به انتقال بیماران این مرکز به مرکزی دیگر، گفت: خوشبختانه به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس برای این مرکز پرونده قضایی تشکیل‌شده است.