به گزارش خبرنگار مهر داریوش بیات نژاد در همایش «بزرگداشت روز جهانی معلولان» که در تالار میلاد کرج برگزار شد، در جمع خبرنگاران بابیان اینکه تعداد ۷۰ مرکز اعم از مراکز نگهداری ذهنی، اعصاب و روان، سالمندان، مراکز روزانه توان‌بخشی در استان البرز وجود دارد، اظهار کرد: امکانات و تجهیزات بهزیستی برای نگهداری از معلولان در سه حوزه پزشکی، توان‌بخشی و مراقبتی ارائه می‌شود.

وی پرداخت مستمری ماهیانه، هزینه‌های پزشکی، درمانی، دارویی، کمک‌های مالی موردی و معیشتی را ازجمله خدمات ارائه‌شده برشمرد و گفت: انجام پیگیری مربوط به مناسب‌سازی معابر و پرداخت کمک‌هزینه مناسب‌سازی منازل از دیگر اقداماتی است که انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان البرز انجام امور مربوط به پلاک ویژه معلولان، کمک‌های CBR به افغان‌ها و اتباع، انجام امور مربوط به‌نظام وظیفه و معافیت معلولان، انجام امور مربوط به ایجاد شغل و اشتغال معلولان و کمک‌های مستمر نگهداری و خدمات در منزل را از دیگر اقدامات حوزه معلولان عنوان کرد.

بیات نژاد تعداد معلولان استان البرز را ۲۸ هزار ۳۹۳ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد هزار و ۱۴۸ معلول صوت و گفتار، ۳ هزار و ۹۱۱ معلول شنوایی، ۲ هزار ۶۲۴ معلول روانی، ۷ هزار و ۵۴ معلول ذهنی، ۱۱ هزار و ۳۶۷ معلول جسمی حرکتی و ۲ هزار و ۲۸۹ نفر معلول بینایی هستند.