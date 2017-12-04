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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

مسئول مرکز قرنطینه حیات‌وحش «کلدر»:

یک بهله «عقاب طلایی» در خرم‌آباد رهاسازی شد

یک بهله «عقاب طلایی» در خرم‌آباد رهاسازی شد

خرم‌آباد- مسئول مرکز قرنطینه حیات‌وحش «کلدر» از حلقه گذاری و رهاسازی یک بهله «عقاب طلایی» در طبیعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حلقه گذاری و رهاسازی یک بهله عقاب طلایی در طبیعت، پس از تیمار و بهبودی کامل گفت: این پرنده که به علت ضعف عمومی و از بین رفتن بیشتر شاه پرهای ثانویه در مرکز قرنطینه پاسگاه محیط بانی کلدر نگهداری می شد، پس از سه  ماه تیمار و مراقبت های لازم توسط کارشناس دامپزشکی این مرکز و پس از بهبودی کامل، بعد از حلقه گذاری، درج مشخصات بیومتری و ثبت موقعیت جغرافیایی محل رهاسازی، در منطقه جنگلی سر مرغ رها سازی و به دامن طبیعت بازگشت.

وی با اشاره به اینکه از زمان تاسیس این مرکز قرنطینه، حیات وحش زیادی پس از تیمار و مراقبت در طبیعت رهاسازی شده اند، بر تجهیز این مرکز از نظر امکانات سخت افزاری تاکید کرد.

کد مطلب 4162661

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