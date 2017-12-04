به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان در بیست‌وچهارمین همایش بیمه و توسعه گفت: کشورهایی که به حد مناسبی از رشد اقتصادی رسیده‌اند، بیمه نقش موثری در اقتصاد آنها داشته و در زندگی و کسب‌وکار مردم موثر تر است. به خصوص اینکه در ثبات و آرامش اقتصادی بسیار تاثیر دارد .

وی ادامه داد: اکنون که قرار است سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران افزایش یابد، بیمه از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی، ابتدا تاب‌آوری اقتصاد ملی که کاهش آسیب‌پذیری است، رخ می دهد؛ افزود: مقام معظم رهبری به اقتصاد امن اشاره فرمودند که نیاز به تعریف در بخش‌های مختلف دارد ولی بیمه در این زمینه بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: بیمه خصوصا در رخدادهای حوزه معادن، حوادث طبیعی، حوادث حمل و نقل مهم است. مجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها باید به این موضوع توجه کنند. البته بانکها و بیمه ها به زلزله اخیر کمک کردند ولی مصیبت برجای خود بود.

کرباسیان گفت: بیمه باید نفوذ بیش‌تری در زندگی مردم داشته باشد. خصوصا در حوزه مدیریت ریسک و خطر. در کنار مسئولیت ریسک که فرد و سرمایه‌گذار را حفاظت می‌کند.در زلزله چند روز گذشته کرمان حادثه جانی نداشتیم و بیش‌تر مالی بود.

وی بیان کرد: متاسفانه سهم ما در بیمه زندگی کم است. در برنامه ششم سهم بیمه‌های زندگی باید به ۲۰ درصد حق بیمه‌های تولیدی برسد اما این سهم هم اکنون بسیار کمتر از هدفگذاری انجام شده است.

کرباسیان گفت: اکنون دولت سه شرکت بیمه در اختیار دارد که برنامه واگذاری آنها را در دستور کار داریم. ما خصوصی‌سازی را با جدیت در دستور کار داریم و واگذاری زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد در اولویت است.