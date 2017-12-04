تقدیر از خداداد عزیزی در جلسه علنی شورای شهر مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری نهمین جلسه شورای اسلامی شهر مشهد که صبح دوشنبه در سالن جلسات شورا صورت پذیرفت، به مناسبت سالروز پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل استرالیا از خداداد عزیزی بازیکن مشهدی فوتبال تجلیل شد.

عزیزی پس از این تجلیل در سخنان کوتاهی گفت: امیدوارم روند تجلیل از ورزشکاران در شورای شهر مشهد ادامه یابد زیرا در شهرهای دیگر ورزشکاران مشهدی بیشتر تجلیل می شوند.

تاکید بر مناسب سازی شهر برای معلولین

در ادامه این جلسه رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با تبریک دهه وحدت اظهار کرد: امروز اقوام مختلف با مذاهب متفاوت در کنار یکدیگر به خوبی زندگی می کنند زیرا حفظ وحدت مورد تاکید مسئولان نظام بوده و هست.

محمدرضا حیدری افزود: وحدت تنها یک رویکرد تاکتیکی نیست بلکه راهبردی اساسی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود که امیدواریم روز به روز شاهد تقویت وحدت در کشور باشیم.

وی در ادامه با اشاره به روز جهانی معلولین گفت: تلاش می کنیم با همکاری بهزیستی مناسب سازی محیط شهری در مشهد را به انجام رسانیم.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: بیش از 30 هزار معلول جسمی و حرکتی در مشهد شناسایی شده اند که باید به نیازهای انان توجه شود.

حیدری در ادامه تصریح کرد: مدیریت شهری مشهد باید به منظور ایجاد امنیت و آرامش خاطر برای شهروندان موضوعات بیمه ای را به صورت جدی دنبال کند.