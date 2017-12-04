برپایی ۱۱۰ غرفه در نمایشگاه ملی صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباس زاده صبح دوشنبه در نشست خبری پیرامون برگزاری دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی اظهارکرد: مهم ترین هدف برپایی این نمایشگاه در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدات داخلی در بخش صنایع دستی، عرضه توانمندی ها و استعدادهای صنعتگران استان، بازاریابی، بسط و گسترش صنایع دستی و هنرهای اصیل سنتی است.

وی ادامه داد: از دیگر کارکردها و اهداف برگزاری این نمایشگاه ایجاد یک رقابت سالم در زمینه صنایع دستی است.

وی افزود: همچنین زمینه ای خواهد بود که صنعتگران صنایع دستی سراسر کشور با محصولات یکدیگر آشنا شوند و حتی می تواند یک کارگاه آموزشی برای آنها باشد. وی با اشاره به حضور استانهای مختلف کشور در این نمایشگاه عنوان کرد: کیفیت و تناسب میزان فروش محصولات صنایع دستی با هزینه های اجرایی و در نتیجه استقبال و رضایت شرکت کنندگان به عنوان اصلی ترین توجیهات اقتصادی در برگزاری رویدادهای بازرگانی است.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی مناسب برای اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده با هدف جذب بیشتر مخاطب و اتخاذ راهکارهای عملیاتی ویژه به منظور ارتقاء فروش محصولات صنایع دستی به این مهم توجه شده است.

عباس زاده عنوان کرد: این نمایشگاه ۱۹تا ۲۴ آذرماه سال جاری از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در محل نمایشگاه بین المللی دایر خواهد بود.

وی با اشاره به برپایی ۱۱۰ غرفه در این نمایشگاه بیان کرد: از این تعداد ۵۳ غرفه متعلق به هنرمندان استان خراسان جنوبی است.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه روزهای روشنی برای صنایع دستی استان پیش بینی می شود، عنوان کرد: امیدواریم سال آینده میزبان کشورهای خارجی هم در این نمایشگاه ها باشیم.

وی با بیان اینکه کشور ایران جزو چهار کشور برتر در حوزه صنایع دستی است، تصریح کرد: استان ها در این نمایشگاه صنایع دستی خاص استان خود را معرفی خواهند کرد.

تولید زنده صنایع دستی استان در نمایشگاه

وی از تولید زنده صنایع دستی در نمایشگاه خبر داد و بیان کرد: کارگاه نمد که سال های گذشته در سرایان متوقف شده بود امسال در نمایشگاه تولید زنده خواهند داشت.

عباس زاده افزود: افتتاحیه این نمایشگاه با آئین های سنتی و محلی ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۱۹آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار خواهد شد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: برای صنعتگران و هنرمندان صبح ها بازدید از ابنیه های تاریخی و اماکن گردشگری پیش بینی شده است.

وی به استقبال مردم از نمایشگاه منطقه ای صنایع دستی در سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۶۰۰ میلیون تومان فروش و سفارش فروش را در مدت ۵ روز برگزاری نمایشگاه داشته ایم.

وی با بیان اینکه سال آینده تغییراتی در زمان برگزاری خواهیم داشت، عنوان کرد: برنامه ریزی خواهیم کرد این نمایشگاه در اوایل آذر ماه و در سالن های جدید نمایشگاه بین المللی برگزار شود.