لزوم تسهیل فرآیندهای مشترک شرکت توزیع برق و شهرداری تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، عادل کاظمی دوشنبه در نشست مشترک با ایرج شهین باهر شهردار تبریز، با اشاره به لزوم تسهیل فرآیندهای مشترک، افزود: با توجه به تاکید شرکت توانیر بر اجرای شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن و ساختمان ها بر اساس تفاهم نامه بین وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور، هنوز این موضوع در تبریز اجرایی نشده که امیدواریم در این موضوع به یک رویه مشترک با شهرداری و نظام مهندسی برسیم.

وی در خصوص تصمیم شهرداری مبنی بر ممنوعیت نصب پست های هوایی، تصریح کرد: هدف از این تصمیم کمک به زیبایی بصری شهر بوده اما این موضوع در تعارض با آیین نامه برق است و موجب تحمیل هزینه زیاد به مشتریان می شود و امیدواریم بتوانیم به یک راه حل مشترک دست پیدا کنیم.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز افزود: با توجه به رویداد مهم تبریز ۲۰۱۸، شرکت توزیع نیروی برق تبریز برنامه ریزی و اجرای اصلاح ۶۰ کیلومتر از شبکه روشنایی معابر تبریز را در دستور کار قرار داده و موضوعاتی چون ملاحظات جا به جایی شبکه، حفاری و کابل کشی، حساب های فیمابین، شاخه زنی و هرس درختان نیز از جمله مسائلی هستند که باید مورد توافق طرفین قرار بگیرند.

وی از تدوین یک تفاهم نامه مشترک بین برق تبریز و شهرداری تبریز خبر داد و افزود: این تفاهم نامه مراحل پایانی بررسی خود را طی می کند تا موضوعی از قلم نیافتد و به زودی به امضاء طرفین خواهد رسید.

کاظمی در پایان خاطر نشان کرد: تمامی این بحث ها زمانی ثمر بخش خواهد بود که بتوانیم در کار مردم و مراجعین تسریع کنیم و بروکراسی های زاید را از بین ببریم.