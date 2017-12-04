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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

نماینده ولی فقیه در اردبیل:

غفلت از معرفی جهانی امام علی (ع) ظلم به دین اسلام است

غفلت از معرفی جهانی امام علی (ع) ظلم به دین اسلام است

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل غفلت از معرفی امام علی (ع) در سطح جهانی را مصداق ظلم به دین اسلام توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید حسن عاملی صبح دوشنبه در کنفرانس ملی علمی تخصصی نهج البلاغه تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند معرفی و شناخت امام علی (ع) هستیم.

وی در تشریح افکار و شخصیت امیرالمومنین ادامه داد: امام علی (ع) قدرت روحی و معجزه رسالت پیامبر اکرم است.

نماینده ولی فقیه در استان اضافه کرد: شخصیت علی (ع)  به حدی والا است که برای شناخت پیامبر می بایست ابتدا امام علی (ع) را شناخت.

عاملی با تاکید به اینکه معرفتی عمیق و الهی و نه آموزه های مدرسه ای در نهج البلاغه دیده می شود، متذکر شد: این اثر به لحاظ استخدام کلمات و مفاهیم بی بدیل است.

وی به ضرورت تغییر مسیر مطالعه و کنفرانس های مرتبط با نهج البلاغه تاکید و اضافه کرد: امروز باید به سمت معرفی جهانی امام علی (ع) گام برداریم.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: علی (ع) متعلق به بشریت است و لازم است اندیشه های وی در سطح جهانی معرفی شود که کنفرانس های ادیان فرصت مطلوبی به این منظور است.

عاملی با تاکید به اینکه قرآن و علی (ع) جدا ناشدنی هستند، متذکر شد: برای معرفی دین و شناخت قرآن می بایست امام علی (ع) را در قدم نخست شناخت.

نماینده ولی فقیه در استان به ضرورت طرح درخواست از مجلس، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش برای نشر آموزه های نهج البلاغه تاکید کرد و بیان داشت: ضروری است آموزه های نهج البلاغه در کتب درسی گنجانده شود.

کد مطلب 4162675
محمد میرزایی ناطق

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