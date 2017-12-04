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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان عنوان کرد:

درخشش هنرمندان خراسان شمالی در جشنواره تئاتر معلولان منطقه کاسپین

درخشش هنرمندان خراسان شمالی در جشنواره تئاتر معلولان منطقه کاسپین

بجنورد- رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان گفت: گروه نمایش مهر آفرین شیروان با نمایش «زمین برای دوست داشتن کوچک است» در جشنواره تئاتر معلولان منطقه کاسپین سه جایزه را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زیبایی گفت: این گروه با نمایش «زمین برای دوست داشتن کوچک است» به کارگردانی «هانیه صداقت» به‌عنوان نماینده خراسان شمالی در پنجمین جشنواره تئاتر معلولان منطقه کاسپین حضور یافت و سه جایزه را از آن خود کرد.

زیبایی افزود: رقیه ابراهیمیان و فرشته رضوانی به ترتیب مقام اول و سوم بازیگری زن و هانیه صداقت جایزه ویژه کارگردانی را از آن خود کرد.

وی اظهار کرد: جشنواره کاسپین با تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی این گروه از افراد جامعه و با توجه به نقش مؤثر و ارزشمند هنر نمایش در ایجاد ارتباطی هماهنگ، تأثیرگذار، متقابل و پویا در جهت توانمندسازی افراد و درونی سازی الگوهای رفتار اخلاقی، رشد دیدگاه همدلی و ارزش‌های مثبت فرهنگی شکل‌گرفته است.

وی عنوان کرد: این جشنواره با حضور گروه‌های تئاتری از استان‌های خراسان شمالی، سمنان، گلستان، مازندران و گیلان در استان گیلان برگزار شد و ۲۵۰ هنرمند حاضر در جشنواره ۱۴ اثر خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان تصریح کرد: نمایش «زمین برای دوست داشتن کوچک است» نوشته دکتر قطب‌الدین صادقی و کارگردانی هانیه صداقت با بازی سید جابر موسوی، رقیه ابراهیمیان، فرشته رضوانی و رضا خلیل زاده همراه بود.

کد مطلب 4162678

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