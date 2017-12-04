درخشش هنرمندان خراسان شمالی در جشنواره تئاتر معلولان منطقه کاسپین

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد زیبایی گفت: این گروه با نمایش «زمین برای دوست داشتن کوچک است» به کارگردانی «هانیه صداقت» به‌عنوان نماینده خراسان شمالی در پنجمین جشنواره تئاتر معلولان منطقه کاسپین حضور یافت و سه جایزه را از آن خود کرد.

زیبایی افزود: رقیه ابراهیمیان و فرشته رضوانی به ترتیب مقام اول و سوم بازیگری زن و هانیه صداقت جایزه ویژه کارگردانی را از آن خود کرد.

وی اظهار کرد: جشنواره کاسپین با تلاش در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی این گروه از افراد جامعه و با توجه به نقش مؤثر و ارزشمند هنر نمایش در ایجاد ارتباطی هماهنگ، تأثیرگذار، متقابل و پویا در جهت توانمندسازی افراد و درونی سازی الگوهای رفتار اخلاقی، رشد دیدگاه همدلی و ارزش‌های مثبت فرهنگی شکل‌گرفته است.

وی عنوان کرد: این جشنواره با حضور گروه‌های تئاتری از استان‌های خراسان شمالی، سمنان، گلستان، مازندران و گیلان در استان گیلان برگزار شد و ۲۵۰ هنرمند حاضر در جشنواره ۱۴ اثر خود را به نمایش گذاشتند.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان تصریح کرد: نمایش «زمین برای دوست داشتن کوچک است» نوشته دکتر قطب‌الدین صادقی و کارگردانی هانیه صداقت با بازی سید جابر موسوی، رقیه ابراهیمیان، فرشته رضوانی و رضا خلیل زاده همراه بود.