خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-مهناز همتی: خانه سالمندان شاهرود صبح دوشنبه میزبان آئینی معنوی بود، مراسمی که آن را می‌توان زیباترین رویداد ماه جاری در شاهرود قلمداد کرد و پیش‌نیازش، گشوده شدن در خانه سالمندان است، آنجا که چشمان منتظر این‌سو و آن‌سوی دیوار را به هم متصل می‌کند و ندای نگهبان این سرای سالمندان گویای موضوع این رویداد است «معلولان به دیدار سالمندان آمده‌اند«.

در که باز می‌شود انگار سالمندان شوق بیشتری برای این دیدار دارند چراکه به پیشواز آمده‌اند، انگار می‌خواهند آن‌ها روز معلولان را تبریک بگویند آن‌هم طی حرکتی زیبا که توسط کمپین‌های مرتبط با امر معلولیت در شاهرود برنامه‌ریزی‌شده است تا صحنه‌هایی از عشق در کادر تصویر محبت بنشانند.

چند گام به سمت داخل همه‌چیز به‌یک‌باره تغییر می‌کند فضا شکسته شده و گرما جای سرمای هوا را که بر گونه‌ها چنگ می‌انداخت می‌گیرد، انگار هر کس دوستی را یافته هرچند معلول دور یک سالمند را گرفته‌اند اینجا ویلچرها به دیدار هم آمده‌اند، عصاها همین‌طور ....

توانمندی‌ معلولان بی‌نظیر است

سرپرست کمپین معلولان شاهرود در حاشیه این برنامه معنوی و در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه معلولان دارای توانایی بی‌نظیری هستند، گفت: این کمپین از هشت سال پیش تأسیس و در چهار سال گذشته به‌طور مداوم بر روی برنامه‌هایی این‌چنین که توانمندی‌های بی‌نظیر معلولان را به نمایش می‌گذارد، فعالیت می‌کند چراکه ما معتقد هستیم این افراد ازنظر توانمندی بسیار خارق‌العاده هستند.

عاطفه نود بابیان اینکه هدف از تأسیس این نهاد غیر دولتی افزایش اعتمادبه‌نفس و انگیزه دوباره معلولان برای حضور بهتر در اجتماع است، تصریح کرد: در این کمپین ۷۰ معلول جسمی، حرکتی، ذهنی، نابینا، ناشنوا عضو هستند و با توجه به اینکه اکثریت آن‌ها معلولان جسمی و حرکتی را شامل می‌شوند لذا با ترغیب آن‌ها به حضور در جامعه می‌کوشیم تا حس ترحم از آن‌ها برداشته شود.

بافت شهری برای تردد معلولان مناسب نیست

سرپرست کمپین معلولان شاهرود به سازگار نبودن بافت شهری برای تردد معلولان نیز اشاره کرد و ابراز داشت: در بسیاری از ادارات شاهرود حتی یک رمپ مناسب نیز برای عبور معلولان وجود ندارد که با طرح مسائل و مشکلات به شورای پنجم شاهد تحولات خوب در این زمینه هستیم و امیدواریم به خواسته آن‌ها نیز به‌عنوان بخشی از اجتماع توجه ویژه شود.

نوده ادامه داد: در این کمپین افراد شاغل معلول نیز وجود دارد که حتی کارآفرینی می‌کنند و تلاش شد با دوره‌های مختلف افراد معلول بتوانند با دست سازه‌های خودشان کارآفرین باشند، بسیاری از آن‌ها توانایی‌های بالایی دارند که باید با ایجاد انگیزه در جامعه به آن‌ها بهای بیشتری دهیم.

ارتقای روحیه معلولان محور برنامه‌های فرهنگی

یکی از معلولان شاهرودی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ارائه برنامه‌های فرهنگی را از سوی مسئولان برای ارتقا روحیه معلولان مؤثر خواند و گفت: مردم اغلب در مواجهه با یک فرد معلول همکاری خوبی دارند و حتی به فرد کمک می‌کنند تا بتواند از خیابان عبور کند اما سیستم حمل‌ونقل و معابر شهری برای تردد مناسب نیستند.

ربابه اسدی ادامه داد: فرد معلول نیز همانند یک شهروند باید بتواند از امکانات استفاده کند که متأسفانه ساختار شهری بر این منوال نیست و برای تردد ناگزیر به استفاده از تاکسی دربست هستیم که آن‌ها نیز از سوار کردن فرد ویلچری خودداری کرده و معلول را رها کرده و می‌روند.

وی افزود: وجود کمپین‌های حامی معلولان در افزایش اعتمادبه‌نفس و انگیزه بسیار مؤثر است که امیدواریم مسئولان با این کمپین‌ها همکاری بیشتری داشته باشند و از نزدیک مشکلات را احصا و برای برطرف کردن آن‌ها تلاش کنند.

حضور در برنامه‌های فرهنگی به معلولان اعتمادبه‌نفس می‌دهد

یک جوان معلول شاهرودی نیز درباره این برنامه می‌گوید: حضور معلولان در این‌گونه جمع‌ها به تقویت روابط اجتماعی و افزایش اعتمادبه‌نفس کمک می‌کند لذا باید زمینه حضور این افراد در برنامه‌های فرهنگی افزون‌تر شود.

محمد کاووسی در ادامه با تاکید بر اینکه معماری شهری بر اساس استفاده همه عموم ساخته نشده است، تصریح کرد: کالسکه و ویلچر نمی‌تواند از مسیر پیاده‌روها عبور کند و ورودی پارک‌ها معمولاً به‌منظور جلوگیری از تردد موتورسیکلت مسدود هستند لذا این عوامل سبب شده تا معلولان نتوانند از خدمات شهری استفاده کنند.

وی با انتقاد از رفتار نامناسب راننده‌های تاکسی افزود: بسیاری از تاکسی‌داران در مسیر پل توقف می‌کنند و یا از سوار کردن افراد معلول امتناع می‌ورزند که به نظر می‌رسد عدم فرهنگ‌سازی مطلوب در این زمینه وجود دارد که باید برای حل آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاووسی که دو خواهر معلول نیز دارد، تصریح کرد: مستمری بهزیستی پاسخگوی هزینه‌ها نیست و ویلچر برقی که پنج سال پیش تهیه‌شده و با آن خریدهای منزل را انجام می‌دادم اکنون مستهلک‌شده و برای تعمیر و تعویض قطعه مسئولان کوتاهی می‌کنند لذا انتظار داریم نهادهای مسئول همراهی بیشتری با معلولان داشته باشند.

مستمری بهزیستی کفاف مخارج را نمی‌دهد

رضایی دیگر شهروند شاهرودی که دختر جوان معلولی را در خانه دارد نیز ابراز داشت: مستمری بهزیستی پاسخگوی مخارج بالای هزینه‌های درمانی یک معلول نیست و نمی‌تواند احتیاجات آن‌ها را به نحو مطلوب برآورده کند و برای گرفتن ویلچر برقی باید مدت‌ها انتظار کشید.

وی افزود: بهزیستی حمایت چندانی از معلولان ندارد و از سوی دیگر نیز فرهنگ‌سازی درستی در جامعه صورت نگرفته و اغلب برای تردد در شهر با مشکلات زیادی مواجه هستند.

شناسایی ۳۱۵۰ معلول در شاهرود

رئیس بهزیستی شاهرود نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه سه هزار و ۱۴۵ معلول شاهرودی در سامانه بهزیستی ثبت‌شده‌اند، تصریح کرد: بیشترین معلولان شهرستان را جسمی و حرکتی با ۹۸۸ نفر، معلولان ذهنی ۹۰۹نفر، بیماران اعصاب و روان ۴۴۰نفر، معلولان شنوایی ۴۳۸، بینایی ۳۵۲، گفتاری ۱۸ مورد را شامل می‌شود که ۲۵ درصد این افراد مستمری‌بگیر تحت پوشش بهزیستی هستند.

مسعود جهان سیر بابیان اینکه در سال ۹۷ تعداد افراد مستمری‌بگیر بیشتر خواهد شد، افزود:تعداد مستمری‌بگیران از سال ۸۷ با میزان ۳۲۰ مورد، به ۷۰۳ نفر در سال جاری افزایش پیدا کرد که نشان می‌دهد بهزیستی می‌کوشد تا افراد بیشتری را تحت پوشش قرار دهد.

آئین بازدید معلولان از خانه سالمندان شاهرود با قریب به ۹۰ سالمند کم‌کم به اتمام می‌رسد، عکسی یادگاری پایان‌بخش خاطراتی است که از این به بعد در اذهان ثبت و محافظت می‌شود آن‌هم برای معلولانی که امید به آینده را هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنند.