۵۱ درصد از برنامه های صادرات خراسان شمالی در سال ۹۶ تحقق یافت

یحیی نیکدل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۸ ماه نخست امسال ۳۹۸ هزار تُن کالا به ارزش ۸۷.۷ میلیون دلار از خراسان شمالی صادر شد.

نیکدل افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ازنظر وزنی ۲۴.۶ درصد کاهش و به لحاظ ارزشی ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به برنامه صادرات ۱۷۰ میلیون دلاری خراسان شمالی برای سال ۹۶، عنوان کرد: تاکنون ۵۱.۵ درصد از این برنامه تحقق‌یافته است.

وی عمده کالاهای صادراتی خراسان شمالی را شامل اوره، ملامین، آمونیاک، محصولات فولادی، محصولات پلاستیکی، محصولات ساختمانی شامل سیمان، قطعات آهنی، بتن سبک، گچ، سنگ گرانیتی، فوم، مواد غذایی شامل رب گوجه‌فرنگی، ران مرغ، محصولات کشاورزی شامل سیب‌زمینی، پیاز، موسیر، خوراک طیور و فرش ماشینی برشمرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی بیان کرد: این کالاها و اقلام به کشورهای افغانستان، ترکمنستان، عراق، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، هند، آلمان، امارات، روسیه، بلغارستان، مالزی، میانمار، ارمنستان، ازبکستان، تایلند، اسپانیا، ایتالیا و گرجستان صادرشده است.

نیکدل افزود: طی این مدت صادرات گمرک استان ازنظر ارزشی ۵۱ میلیون دلار و ازنظر وزنی ۱۷۴.۳ هزار تن بود که نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته ازنظر ارزشی ۱۳۷ درصد و ازنظر وزنی ۷۰ درصد رشد داشته است.

وی اظهار کرد: صادرات خراسان شمالی در بخش صنعت در ۸ ماه نخست امسال ۱۵.۶۳میلیون دلار و وزن ۱۸۸.۹۶ هزار تن بود که نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال گذشته ازنظر ارزشی ۹۳.۸ درصد رشد و ازنظر وزنی ۱۶.۷ درصد کاهش داشته است.