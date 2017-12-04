۴۰۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی خراسان شمالی انجام شد

فهیمه مهماننواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بهمنظور کنترل کیفیت اقلام و حفظ سلامت جامعه از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالا در سطح بازار خراسان شمالی انجامشده است.
مهماننواز بابیان اینکه این بازرسیها شامل کنترل دارا بودن علامت استاندارد و واقعی بودن آن، شیوه نگهداری محصولات، تاریخمصرف و غیره بوده، گفت: طی این مدت، ۱۶۳ مورد نیز نمونهبرداری از مراکز عرضه و فروش کالا انجامشده است.
وی تعداد کشفیات کالای غیراستاندارد را ۵۴۲ قلم کالا برشمرد و عنوان کرد: این تعداد شامل ۹ هزار و ۱۹۴ فرآورده است که یا بدون علامت استاندارد و یا با علامت جعلی و کیفیت پایین در بازار عرضه میشد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی از معرفی متخلفان به مراجع قضایی و تشکیل ۲۰ پرونده در این باره از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
مهماننواز تصریح کرد:بهمنظور جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان و پیشگیری از درج نشان جعلی استاندارد روی کالاها، سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ طراحی و راهاندازی شده تا نسبت به اصالت و اعتبار نشان استاندارد ملی ایران، اطمینان حاصل شود.
وی گفت: شهروندان میتوانند با ارسال کد ۱۰ رقمی درجشده در پایین علامت استاندارد کالا به این سامانه پیامکی از صحت علامت استاندارد کالای تولید داخل مطمئن شوند.
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