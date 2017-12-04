پارس جنوبی جم نیازمند تغییر نگرش و تاکتیک

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - عبدالرضا کللی*: در حالی‌که انتظار می رفت لیگ برتر ایران در میان هیاهوی همیشگی سرخابی‌ها و عرض اندام تیم‌های قدرتمند اصفهان و تبریزی‌های همیشه مدعی آغاز شود، اما ورق به شیوه‌ای دیگر رقم خورد، شروع ناامید کننده آبی‌های پایتخت، فراز و نشیب‌های فراوان ذوب آهن، سپاهان و تراکتور سازی عملا راه را برای پرسپولیس قدرتمند و با برنامه باز کرد تا اسب خود را بیش از پیش برای قهرمانی زین کند.

در این میان زرد پوشان جمی فارغ از هرگونه حاشیه و حساسیت کار خود را با پیروزی‌هایی شگفت‌انگیز آغاز کردند، فوتبال با برنامه و منظم شاگردان تارتار در ابتدای فصل و اینکه به این تیم به چشم مدعی نظاره نمی‌شد باعث شد تا بازیکنان پارس جنوبی جم بدون استرس و با انگیزه‌ای مضاعف با دوندگی بی‌امان و فرصت‌طلبی حریفان کوچک و بزرگ را از پیش رو برداشته و خود را به عنوان مدعی قهرمانی معرفی کنند.

هرچند سرمربی تیم پارس جنوبی جم در مصاحبه‌ها و گفتگوهایش هدف تیم را در فصل جاری قهرمانی ندانست اما بهرحال پس از گذشت ۱۲ هفته همه تیم‌ها با استراتژی دیگری برای مقابله با آنها به میدان آمدند.

نوسان نتایج شاگردان تارتار حدود یک ماه است که آغاز شده است. اگر کمی به بازی‌های گذشته بازگردیم و دقت کنیم مشخص است که تاکتیک دفاع و ضد حمله در دستور کار تیم پارس جنوبی قرار داشت و این تیم با اتخاذ تاکتیکی صحیح و استفاده از فضاهای خالی زمین حریف و سرعت بالای بازیکنانش در خط حمله، تمام تیمهای لیگ برتر را غافلگیر کرد.

اما دقیقا از هفته دوازدهم ورق برگشت و به واسطه صدرنشینی و اعتماد به نفس بیشتر تاکتیک جمی‌ها تهاجمی‌تر شد و برعکس تیم‌ها در برابر پارس جنوبی جم با تاکتیک دفاع فشرده و ضدحملات وارد شدند و فضای ایجاد شده بین خط دفاع و خط میانی پارس جنوبی این روزها ضعف‌های دفاعی تیم را نمایان‌تر کرده است.

صدر نشینی و حفظ آن در میان تیم‌های بزرگ لیگ برتر کار آسانی نیست و برای تثبیت آن باید تلاشی بیشتری داشت و غرور بیش از حد که چشمه‌ای از آن را در دیدار با پرسپولیس مشاهده کردیم می‌تواند بلای جان تیم هم استانی باشد.

کادر فنی تیم پارس جنوبی جم به رهبری مهدی تارتار باید برای تغییر نگرش، نقشه و طرحی جدید ترسیم کنند و با همان انگیزه و دوندگی های بی امان بازیکنان در ابتدای فصل با چنگ و دندان موقعیت مناسب فعلی را حفظ کنند.

* خبرنگار ورزشی و مربی فوتبال