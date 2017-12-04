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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

جزئیات تعطیلی مرکز معلولان در فردیس/بی‌توجهی به تذکرات بهزیستی

جزئیات تعطیلی مرکز معلولان در فردیس/بی‌توجهی به تذکرات بهزیستی

فردیس - رئیس اداره بهزیستی شهرستان فردیس جزئیات تعطیلی یکی از مراکز معلولان ذهنی در این شهرستان را تشریح کرد.

سید ابراهیم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی یک واحد آسایشگاه معلولان ذهنی بالای ۱۵ سال در شهرستان فردیس، اظهار کرد: گزارش‌هایی مبنی بر اینکه در این آسایشگاه برخورد نامناسبی با معلولان و بیماران می‌شود و حق این افراد ادا نمی‌شود، از سوی مأموران اداره بهزیستی ارائه شد.

وی بابیان اینکه پیگیری موضوع در دستور کار اداره بهزیستی شهرستان فردیس قرار گرفت، افزود: از سوی اداره بهزیستی این شهرستان دو بار به واحد متخلف تذکر داده شد اما متأسفانه مسئولان آن به این تذکرات توجه نکردند و نهایتاً موضوع در کمیسیون ماده ۲۶ اداره کل بهزیستی استان مطرح شد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان فردیس تأکید کرد: پس از بررسی مدارک و مستندات موجود در کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی تصمیم بر این شد که مستندات به دستگاه قضا برای تعطیلی مرکز ارائه شود.

به گفته موسوی این مرکز توسط دادستانی تعطیل شد و بناست تابلوی این مرکز نیز برداشته شود.

کد مطلب 4162701

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