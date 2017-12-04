سید ابراهیم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعطیلی یک واحد آسایشگاه معلولان ذهنی بالای ۱۵ سال در شهرستان فردیس، اظهار کرد: گزارش‌هایی مبنی بر اینکه در این آسایشگاه برخورد نامناسبی با معلولان و بیماران می‌شود و حق این افراد ادا نمی‌شود، از سوی مأموران اداره بهزیستی ارائه شد.

وی بابیان اینکه پیگیری موضوع در دستور کار اداره بهزیستی شهرستان فردیس قرار گرفت، افزود: از سوی اداره بهزیستی این شهرستان دو بار به واحد متخلف تذکر داده شد اما متأسفانه مسئولان آن به این تذکرات توجه نکردند و نهایتاً موضوع در کمیسیون ماده ۲۶ اداره کل بهزیستی استان مطرح شد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان فردیس تأکید کرد: پس از بررسی مدارک و مستندات موجود در کمیسیون ماده ۲۶ بهزیستی تصمیم بر این شد که مستندات به دستگاه قضا برای تعطیلی مرکز ارائه شود.

به گفته موسوی این مرکز توسط دادستانی تعطیل شد و بناست تابلوی این مرکز نیز برداشته شود.