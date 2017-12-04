ممنوعیت تردد خودروهای پلاک دولتی خارج از ساعات اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی عباسی از ممنوعیت تردد خودروهای پلاک دولتی خارج از ساعت های اداری و در روزهای تعطیل بدون داشتن حکم مأموریت و برگ تردد خبر داد.

وی گفت: تردد خودروهای پلاک دولتی خارج از ساعت های اداری و در روزهای تعطیل بدون داشتن حکم مأموریت و برگ تردد برابر ماده پنج آیین نامه چگونگی و نحوه استفاده از خودروهای دولتی ممنوع است.

وی افزود: در استان فارس برابر دستور مقام قضایی، خودروهای دولتی که در ساعت غیر اداری و ایام تعطیل بدون داشتن حکم مأموریت تردد کنند، ضمن اعمال قانون وسیله توقیف و مراتب هم به مرجع قضایی و هم به اداره کل امور اقتصادی و دارایی منعکس می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فارس با بیان اینکه این اقدام برای خودروهای دولتی سایر استان ها که در فارس تردد کنند هم صدق می‌کند، تصریح کرد: برای عدم الصاق یا نصب علامت ممیزه خودروهای دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایر قسمت های تعیین شده برابر جدول جرایم راهنمایی و رانندگی ۳۰۰ هزار ریال جریمه در نظر گرفته شده است.

سرهنگ عباسی با تشریح ماده ۵ آیین نامه چگونگی و نحوه استفاده از خودروهای دولتی بیان داشت: طبق این ماده، نیروی انتظامی موظف است درباره تردد خودروهای دولتی در شهرها و جاده‌های سراسر کشور همانند سایر خودروها کنترل و نظارت‌های لازم را به عمل آورده و مشخصات خودروهای فاقد برچسب شناسایی و فاقد برگ مأموریت متضمن مشخصات راننده خودروهای مذکور را در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در شهرستان ها به سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان‌های ذی‌ربط اعلام کند.