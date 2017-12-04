انتقاد اشتاین مایر از توئیت های ترامپ علیه رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهوری آلمان همتای آمریکایی خود را به خاطر پیام های توئیتری که علیه رسانه های این کشور منتشر کرده، به باد انتقاد گرفت.

وی در مراسم اهدای جایزه صلح و تفاهم بین المللی «ماریون دونهوف» به روزنامه نیویورک تایمز، از این روزنامه به عنوان پرچمدار منطق و آزادی بیان در بین مطبوعات نام برد.

به گفته اشتاین مایر در دوران حاضر بیش از هر زمان دیگری به وجود رسانه هایی مانند نیویورک تایمز نیاز است. وی همچنین این روزنامه را دریچه ای رو به آمریکا برای مخاطبان آلمانی دانست.

این مقام آلمانی در اظهاراتش به ترامپ و مناقشه هایش با رسانه ها نیز اشاره و از رویه وی انتقاد کرد. ترامپ بارها در پیامهای توئیتری، نیویورک تایمز و شبکه سی ان ان را ناکارآمد توصیف کرده و به رسانه های آمریکایی حمله کرده است.

گفتنی است جایزه ماریون دونهوف به نام ماریون گریفین دونهوف، روزنامه نگار و مبارز ضدنازی که سال 2002 درگذشت، نامگذاری شده است.