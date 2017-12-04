تحصیل ۱۳۷۰ دانش آموز استثنایی در مدارس مستقل خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محمدی صبح دوشنبه در همایش گرامیداشت روز معلولان در بیرجند بیان کرد: توانمندی معلولان بر کسی پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه تفاوت جز لاینفک نظام آفرینش است، اظهار کرد: باید شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که همه در اجتماع زندگی کرده و از خدمات بهره مند شوند.

محمدی بیان کرد: ۱۳ میلیون دانش آموز در سطح کشوری در حال تحصیل بوده که بدون شک در بین آن ها افرادی متفاوت وجود دارد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش نهادی اجتماعی است که برای رسیدن به تحقق عدالت تلاش می کند،گفت: ایجاد شرایط برابر در آموزش و عدالت آموزشی همواره مورد توجه این نهاد است.

محمدی با اشاره به علل تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی بیان کرد: این سازمان در راستای مطالبه گری از حقوق دانش آموزان استثنایی تشکیل شده است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی اظهار کرد: خوشبختانه در سال های اخیر توجه خوبی به این قشر از دانش آموزان شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده بیان کرد: تهیه زیرساخت های مورد نیاز دانش آموزان اعم از سمعک،کاشت حلزون و عینک از جمله خدمات ارائه شده است.

محمدی با تاکید بر اینکه باید شرایط بهره مندی دانش آموزان استثنایی از خدمات آموزشی فراهم شود، افزود: نباید معلولان را دچار محدودیت کنیم.