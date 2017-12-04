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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰

فرمانده انتظامی دشتستان:

جوان شیرازی از بند گروگان‌گیران نجات یافت/ رهایی در برازجان

جوان شیرازی از بند گروگان‌گیران نجات یافت/ رهایی در برازجان

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از رهایی جوان ۲۸ ساله‌ای که در یکی از تلمبه‌خانه‌های کشاورزی شهرستان برازجان حبس شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جواد رضوی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سحرگاه یازدهم آذرماه، ماموران از ربوده شدن جوان ۲۸ ساله شیرازی و انتقال وی به مکان نامعلوم مطلع شدند.

وی بیان داشت: سریعا یک تیم ویژه از پلیس آگاهی شهرستان با همکاری پاسگاه انتظامی روستای بنداروز، با بررسی‌های صورت گرفته و انجام اقدامات پلیسی محل اختفای گروگان را در یکی از تلمبه‌خانه‌های کشاورزی اطراف روستای ننیزک برازجان شناسایی و بلافاصله در محل حاضر شده و جوان را آزاد کردند.

سرهنگ رضوی خاطرنشان کرد: طبق اظهارات گروگان، روز هشتم آذرماه چند فرد ناشناس او را از شیراز ربوده و به این تلمبه خانه منتقل و حبس کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان افزود: پرونده برای روشن شدن زوایای حادثه در دست پیگیری است.

کد مطلب 4162715

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