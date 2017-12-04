به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جواد رضوی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سحرگاه یازدهم آذرماه، ماموران از ربوده شدن جوان ۲۸ ساله شیرازی و انتقال وی به مکان نامعلوم مطلع شدند.

وی بیان داشت: سریعا یک تیم ویژه از پلیس آگاهی شهرستان با همکاری پاسگاه انتظامی روستای بنداروز، با بررسی‌های صورت گرفته و انجام اقدامات پلیسی محل اختفای گروگان را در یکی از تلمبه‌خانه‌های کشاورزی اطراف روستای ننیزک برازجان شناسایی و بلافاصله در محل حاضر شده و جوان را آزاد کردند.

سرهنگ رضوی خاطرنشان کرد: طبق اظهارات گروگان، روز هشتم آذرماه چند فرد ناشناس او را از شیراز ربوده و به این تلمبه خانه منتقل و حبس کرده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان افزود: پرونده برای روشن شدن زوایای حادثه در دست پیگیری است.