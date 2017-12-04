به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک‌ونوجوان؛ نسا بخشی که به‌عنوان کارگردان با نمایش خیابانی «خواستن و توانستن» از همدان در بخش تئاتر خیابانی بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک نوجوان حضور دارد، درباره داستان و شیوه اجرایی این نمایش گفت: «خواستن و توانستن» درباره یک مرغ دریایی کوچک است که قصد پرواز دارد و دوست دارد به اوج و تعالی برسد اما این مرغ دریایی در قبیله‌ای زندگی می‌کند که رئیس قبیله با کار این مرغ دریایی مخالف است.

علی‌رغم تلاش پدر و مادر این جوجه مرغ دریایی که می‌خواهند کاری کنند این کودک از خواسته خود صرف‌نظر کند و مطابق با میل رئیس قبیله عمل کند، مرغ دریایی کوچک ما می‌تواند پرواز کند و به اوج برسد.

بخشی هدف از نگارش نمایشنامه «خواستن و توانستن» را توجه کودکان به توانایی‌های خود دانست و گفت: کودکان باید بدانند که می‌توانند تلاش کنند تا به شکوفایی برسند.

کارگردان «خواستن و توانستن» مخاطب این نمایش را تمام مردم دانست و گفت: ما یک اجرای تمرینی برگزار کردیم و در این اجرا بازخورد بسیار خوبی از مخاطبان، چه کودکان و چه بزرگ‌سالان گرفتیم.

این هنرمند عرصه تئاتر اجراهای نمایش‌های خیابانی را مناسبتی دانست و گفت: نمایش‌هایی که درزمینه دفاع مقدس ساخته شده‌اند، به اجرای عمومی می‌رسند اما متاسفانه شاهد اجرای عمومی نمایش‌های خیابانی‌ که به کودکان‌ونوجوانان اختصاص دارد، نیستیم درحالی‌که تئاتر خیابانی بسیار مهم است.

وی در ادامه افزود: اگر نمایش‌های خیابانی به اجرای عمومی برسند، مردم در خیابان می‌توانند متوجه اجرای نمایش شوند و به تماشای آن بایستند.

نمایشنامه «خواستن و توانستن» را احمد بیگلریان نوشته است و نسا بخشی کارگردانی این نمایش را بر عهده دارد.

ریحانه عابدی، فاطمه عباسی، هستی شهبازی، مریم یوسفی، پرتو پیرویسی و محمدعادل غلامی گروه بازیگران این اثر را تشکیل می‌دهند.

بیست‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک‌ونوجوان ۱۵ آذرماه به کار خود پایان می دهد.