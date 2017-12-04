اجرای گروه کر ارکستر سمفونیک تهران در رم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، در اجرای مشترک گروه کر ارکستر سمفونیک تهران با ارکستر جوانان جهان اوراتوریو «کجایید شهیدان» اثر ماندگار استاد هوشنگ کامکار در میان استقبال مخاطبان ایتالیایی اجرا شد.

مسئولانی از وزارت فرهنگ واتیکان، وزارت فرهنگ ایتالیا، وزارت امور خارجه ایتالیا، فرزاد طالبی مدیرکل دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهانبخش مظفری سفیر ایران در ایتالیا و اکبر قولی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا از جمله مهمانان ویژه این مراسم بودند.

در این رویداد شهرداد روحانی، رهبر ارکستر سمفونیک تهران، رازمیک اوحانیان رهبر گروه کر، یکی از نوازندگان و گروه کر ارکستر حضور داشتند.

در اجرای فوق نخست «کنسرتو برای ٢ ویلن» از یوهان سباستین باخ و سپس «گلوریا» اثر آنتوان ویوالدی اجرا شد.

«قطره های باران» و « باغ ایرانی» اثر شهرداد روحانی و «کجایید شهیدان» اثر ماندگار هوشنگ کامکار اجراهای دیگر این برنامه بود.

این رویداد در پی تفاهم‌نامه همکاری بین بنیاد فرهنگی هنری رودکی، دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه هنر تهران با دانشگاه ساپینزا رم و ارکستر جوانان ایتالیا انجام شد.

اجرای بعدی این گروه، پنجشنبه ۱۶ آذر از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت است.