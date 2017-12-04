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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۲

در جشنواره تئاتر کودک؛

ایتالیایی‌ها «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» را مرور می‌کنند

ایتالیایی‌ها «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» را مرور می‌کنند

همدان - ایتالیا با نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» در بخش مسابقه بین‌الملل بیست و چهارمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به رقابت می پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» نوشته اچ سی اندرسون است که با کارگردانی تونیو دی نیتو در این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان به صحنه می‌رود.

نمایش «دفتر خاطرات جوجه اردک زشت» اقتباسی از داستان تخیلی زندگی یک اردک کوچک است که با درک جوانی‌اش از مراحل مختلف زندگی گذر می‌کند و خود و جایگاه خود را در زندگی می‌یابد و به این نتیجه می‌رسد که تنوع عامل باارزشی است...

نمایش «خاطرات جوجه اردک زشت» که مدت زمان اجرای آن ۵۰ دقیقه است، روز سه شنبه ۱۴ آذر ماه در سه نوبت ۱۰، ۱۵ و ۱۷:۳۰ در تالار اصلی مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی به صحنه می‌رود.

بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با دبیری مریم کاظمی از ۱۰ تا ۱۵ آذر ماه در شهر تاریخی همدان برگزار می‌شود.

کد مطلب 4162724

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