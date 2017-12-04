به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، نمایش‌نامه «نجات مادر» نوشته مشترک «استا کوتو» و «مارکو هوویکالا» از کشور فنلاند توسط مهناز آقایی ترجمه و کارگردانی شده است.

مهناز آقایی توضیح داد: اجرای صحنه‌ای نمایش «نجات مادر» را سال گذشته در بخش بین‌الملل جشنواره دیدم و به نظرم نمایش‌نامه پتانسیل و قابلیت اجرا به صورت عروسکی را برای خردسال داشت که در همین راستا با این گروه آشنا شدم و خواستم متن را ترجمه و کار کنم.

وی ادامه داد: در اجرا یکسری دیالوگ‌ها با توجه به مخاطب خردسال و هم‌خوانی نداشتن با فرهنگ کشورمان حذف شده ولی به کلیت اثر وفادارم.

آقایی آشنایی خردسالان با مفهوم رنگ‌ها را پیام اصلی نمایش دانست و افزود: تنالیته رنگ‌ها و طیف تیره و روشن و رسیدن به شادی و خندیدن در «نجات مادر» نمایش داده می‌شود.

وی با این توضیح که طراحی صحنه پرتابل و البته کاربردی است، عنوان کرد: با استفاده از متریال پارچه صحنه تغییر می‌کند و در اجرا از عروسک‌های دست‌کشی، ماپت و انگشتی استفاده می‌شود.

ساختار نمایش «نجات مادر» به گونه‌ای طراحی شده که تماشاگر در اجرا مشارکت دارد.

بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان ۱۰ تا ۱۵ آذر با دبیری مریم کاظمی در همدان برگزار می شود.