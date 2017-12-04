به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی پیش از ظهر دوشنبه در کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری، اظهار داشت: باید به انقلابی ماندن دستگاه‌ها و مراکز مختلف در کشور توجه کنیم.

وی با بیان اینکه انقلابی‌گری یعنی مقابله با باطل، افزود: در طول تاریخ در کنار هر یک از انبیاء یک فرعون وجود داشته است.

امام جمعه کاشان عنوان کرد: هر انسان انقلابی باید دارای سه عنصر مسلح به سلاح علم، تقوا و طهارت و همچنین جهاد باشد.

وی خاطر نشان کرد: تا امروز روحانیت در خط مقدم مبارزه حضور داشتند و توانستند منشا پیروزی های مختلف باشند و این مسیر همچنان ادامه دارد.

آیت‌الله نمازی اضافه کرد: اکنون باید نسل جدید به نحوی تربیت شود که دارای این سه ویژگی باشند.

وی خاطرنشان کرد: روحانیت شیعه هر فعالیتی که در طول تاریخ انجام داده است چون برای خدا بوده است علی‌رغم هجمه‌های مختلف اما موفق بوده است.

وی عنوان کرد: تحولات عظیم و خوبی در حوزه استان بوشهر انجام شده است که امیدواریم با همکاری بیش از پیش مسئولان استان منشا خیرات و برکات بیشتری شوند.