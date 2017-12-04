به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، دورهمی هنرمندان حاضر در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک با حضور رضا فیاضی در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان همدان برگزار شد.

این نشست صمیمی با حضور فیاضی برگزار و وی از خاطرات برگزاری دورهمی در سال‌های گذشته گفت و اینکه چقدر این دورهمی ها برای ایجاد صمیمیت و ارتباط بهتر میان هنرمندان گروه های نماشی در تمام کشور تأثیر گذار بوده است.

در ادامه نشست هنرمندان گروه های نمایشی، موسیقی سنتی اجرا کردند و در ادامه هنرمندان گروه جمهوری آذربایجان بر روی سن حضور یافته و موسیقی سنتی کشورشان را اجرا کردند.

برنامه بعدی مشاعره بین دختر پنج ساله و هنرمندان حاضر در سالن بود که باعث شگفتی حاضرین بود.

اجرای سرود نمایش «عقل صورتی» به کارگردانی مهدی فرشیدی سپهر نیز از دیگر برنامه های این دورهمی بود.