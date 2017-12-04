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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۹

با حضور رضا فیاضی؛

دورهمی هنرمندان در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک برگزار شد

دورهمی هنرمندان در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک برگزار شد

همدان - دورهمی هنرمندان حاضر در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک با حضور رضا فیاضی در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، دورهمی هنرمندان حاضر در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک با حضور رضا فیاضی در سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان همدان برگزار شد.

این نشست صمیمی با حضور فیاضی برگزار و وی از خاطرات برگزاری دورهمی در سال‌های گذشته گفت و اینکه چقدر این دورهمی ها برای ایجاد صمیمیت و ارتباط بهتر میان هنرمندان گروه های نماشی در تمام کشور تأثیر گذار بوده است.

در ادامه نشست هنرمندان گروه های نمایشی، موسیقی سنتی اجرا کردند و در ادامه هنرمندان گروه جمهوری آذربایجان بر روی سن حضور یافته و موسیقی سنتی کشورشان را اجرا کردند.

برنامه بعدی مشاعره بین دختر پنج ساله و هنرمندان حاضر در سالن بود که باعث شگفتی حاضرین بود.

اجرای سرود نمایش «عقل صورتی» به کارگردانی مهدی فرشیدی سپهر نیز از دیگر برنامه های این دورهمی بود.

کد مطلب 4162731

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