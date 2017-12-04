فرمول برداشت آب از چاه های نطنز باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا مهدی بادی صبح دوشنبه، در نشست بررسی مشکلات آب در نطنز اظهار داشت: با توجه به وضعیت بحرانی آب در شهرستان نطنز، به عنوان اولین شهرستان در استان اصفهان هستیم که همه چاه های آب کشاورزی به کنتور هوشمند مجهز شده است.

وی تصریح کرد: فرمول دبی و میزان برداشت آب از چاه های آب در شهرستان مربوط به پنج سال پیش است که در فاصله این سال ها دبی چاه های آب در نطنز تغییر کرده است و همین موضوع ضرورت اصلاح و بروزرسانی فرمول برداشت آب از چاه ها را می‌رساند.

مدیر جهاد کشاورزی نطنز افزود: اصلاح فرمول برداشت آب از چاه های کشاورزی در وضعیت بحرانی فعلی از برداشت های بیش از حد جلوگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به مالکیت چاه های موجود یادآور شد: در برخی روستاهای شهرستان، تنها یک حلقه چاه وجود دارد که اقتصاد آن روستا به همان یک حلقه وابسته است اما در برخی از نقاط یک چاه متعلق به یک نفر است که این موضوع عادلانه نیست.