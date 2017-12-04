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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۴

هواپیمایی کتی پاسیفیک:

موشک کره شمالی وارد جو زمین شد!

موشک کره شمالی وارد جو زمین شد!

خدمه هواپیمای متعلق به یک ایرلاین هنگ‎کنگی ادعا می‎کند که شاهد ورود یک فروند موشک کره شمالی به جو زمین بوده که به معنای انجام آزمایش جدید از سوی پیونگ‌یانگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، خدمه یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی «کتی پاسیفیک» که امروز دوشنبه از «سانفرانسیسکو» آمریکا عازم هنگ‌کنگ بود، ادعا می‌کند در مسیر خود شاهد ورود یک موشک بالستیک کره شمالی به جو زمین بوده‌ است.

این ایرلاین در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر شد، از برقراری تماس با مقامات مربوطه و همچنین دیگر خطوط هوایی برای بررسی موضوع خبر داد.

با این‌حال، هواپیمای مورد نظر با توجه به اینکه از محل وقوع رویداد فاصله دارد، مسیر خود را تغییر نداده است.

کتی پاسیفیک هم اعلام کرد تغییری در مسیر پرواز سایر هواپیماها ایجاد نکرده و با هوشیاری شرایط را تحت بررسی قرار می‌دهد.

گفتنی است کره شمالی چهارشنبه هفته گذشته تازه‌ترین آزمایش موشکی خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و اعلام کرد از این پس همه نقاط خاک آمریکا در تیررس موشک‌های پیونگ یانگ هستند.

کد مطلب 4162739
مریم خرمایی

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    نظرات

    • علی رفیعی IR ۲۳:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
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      پاسخ
      اینم جواب زور گویی یک قرن دولتمردان امریکاست.که دست بالا دست زیاده.چقدر تو این چند سال باشرایط تحریم به همه کشورها امریکا ضرر زد

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