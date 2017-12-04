ولایتمداری و اعتماد مردم مشخصه برجسته یگان ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلال میرزابیگی امروز در حاشیه بازدید ازیگان ویژه انتظامی استان با اشاره به لزوم رعایت نظم و انضباط در نیرو های مسلح، بیان داشت: انضباط از ارکان اساسی و مهمی است که پلیس باید به آن مقید باشد چرا که انضباط در حقیقت رساله عملی نیروهای نظامی و انتظامی است.

وی افزود: داشتن ظاهری آراسته و منظم که بتواند نظم و انضباط یک نیروی پلیس و همچنین اقتدار یگان ویژه را به نمایش بگذارد، باعث افزایش احساس امنیت، احساس اعتماد مردم به پلیس خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان ایلام سیمای ظاهری کارکنان نیز یکی از شاخصه های اصلی بروز معنویت در راستای ارتقاء سطح انضباط ظاهری، معنوی و عینیت بخشیدن به اهداف سازمانی دانست و اظهارداشت: داشتن انضباط دردو جنبه مادی ومعنوی برای کارکنان نیروی انتظامی که به صورت مستقیم با مردم ارتباط دارند امری ضروری است.

وی، پلیس را الگوی مردم دانست و اذعان داشت: یک مامور جدا از وظیفه ای که در برقراری نظم وآرامش جامعه داردهمیشه برای مردم الگو است وباید مراقب رفتار خود باشد.

میرزابیگی تصریح کرد: یکی از تفاوت های پلیس جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان داشتن روحیه دین باوری و ولایت پذیری و تقوی و تعهد کاری است که در این راستا فرماندهان باید عامل تقویت کننده این موضوع باشند تا بتوانند از کارکنان زیر مجموعه خود حفاظت و صیانت کنند.

سرهنگ میرزابیگی با قدردانی از تلاش های خالصانه، بی منت و متعهدانه کارکنان یگان ویژه در سنگر تأمین نظم و امنیت زائرین اربعین حسینی(ع) بیان کرد: خدمت به مردم یک توفیق است و همه ما باید این موضوع را سرلوحه کار خود قرار داده چراکه خدمت رسانی به مردم نوعی عبادت است.