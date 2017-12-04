پاسخ خادم الشریعه به انتقادات از عملکردش در ایتالیاو همراهی همسرش

به گزارش خبرنگار مهر، سارا خادم الشریعه تنها شطرنجباز ایرانی بود که در مسابقات جوانان جهان در ایتالیا شانس مسلم مدال آوری به حساب می آمد اما وی در نهایت رتبه ای بهتر از بیستم را به دست نیاورد و همین مسئله انتقادات زیادی را متوجه وی و حتی مدیریت فدراسیون شطرنج کرد.

مسابقات شطرنج جوانان جهان در سال ۲۰۱۷ به میزبانی ایتالیا برگزار شد. خادم الشریعه با در اختیار داشتن ریتینگ ۲۴۱۹ و کسب جایگاه دوم در میان شطرنجبازان زیر ۲۰ سال جهان، توانست سهمیه حضور در این رقابت‌ها را به عنوان یکی از مدعیان به دست بیاورد. این شطرنجباز کشورمان اما در جریان مسابقات روند حرکتی قابل توجهی نداشت و در نهایت هم هفته گذشته با ۱۸ پله سقوط و قرار گرفتن در جایگاه بیستم به کار خود در ایتالیا پایان داد.

همین مسئله انتقادات را نسبت به خادم الشریعه بیشتر کرد به خصوص اینکه وی در رقابت های ۲۰۱۴ قهرمانی جهان نایب قهرمان شده بود اما در مسابقات ایتالیا نتوانست در حد و اندازه ای این عنوان عمل کند. بیشترین انتقاد به این شطرنجباز به خاطر همراهی همسرش بود اما وی ناکامی و عدم نتیجه گیری مطلوبش را متاثر از مسائل دیگر می داند.

سار خادم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه امسال آخرین سالی بود که می توانست در رقابتهای قهرمانی جوانان جهان شرکت داشته باشم، گفت: برایم خیلی مهم بود که به نتیجه برسم اما متاسفانه موفق نشدم به نتیجه دلخواهم دست پیدا کنم.

وی در خصوص دلایلی که موجب ناکامی اش در این مسابقات شد، تصریح کرد: البته در شطرنج نتایج غیر قابل پیش بینی نیست و گاهی با یک اشتباه شرایط به کلی تغییر می کند. شرایط رقیبان من خیلی متفاوت است آنها حمایت های بسیار زیاد دولتی را دارند.

این شطرنجباز که در دو دوره گذشته مسابقات جوانان جهان (۲۰۱۵ و ۲۰۱۶) حضور نداشت، ادامه داد: حتی «ژانسایا» که امسال قهرمان دختران جوان جهان شد در این سن، سه مدرسه شطرنج دارد در حالی که در ایران و برای شطرنجبازان ایرانی چنین شرایطی نیست. بسیاری از ما باید در کنار مربی تیم ملی که تنها در زمان اردوها حضور دارد تمریناتمان را ادامه دهیم یا اینکه مربی شخصی با هزینه خودمان بگیریم.

وی در مورد همراهی همسرش و انتقادات مطرح شده نسبت به این حضور و اینکه خیلی ها دلیل ناکامی وی را همین مسئله و در واقع تفریح با همسرش در خلال مسابقات جهانی عنوان کرده بودند، گفت: شطرنج رشته ای است که در آن معمولا خانواده ها هم شطرنجبازان را در مسابقات همراهی می کنند. من اغلب به همراه پدرم به مسابقات می رفتم و در این مسابقات همسرم باوجود مشغله کاری فراوان و آن هم با هزینه شخصی همراهی‌ام کرد.

خادم الشریعه تاکید کرد: برخی صحبت ها مبنی بر توریستی بودن سفر من مطرح می شود در حالی که همه می دانند من بازیکن حرفه ای هستم و آن قدر سفر رفته ام که نیازی ندارم در چنین سفری و در جریان مسابقات قهرمانی جهان تفریح کنم. کسی از ساعات تمرینی من و جدیتم در تمرین خبر ندارد و شاید برای برخی سوءتفاهم پیش آمده بود.