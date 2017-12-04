ارتباط مدارس و مساجد تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس و اعضای ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، اظهار داشت: یکی از محورهای اساسی و فلسفه انقلابی ما دغدغه‌های فرهنگی است.

وی افزود: حضرت امام خمینی(ره) علاوه بر اینکه نگران معیشت مردم، اقتصاد کشور و مسائل سیاسی بودند به مسائل فرهنگی نیز توجهی خاصی داشتند.

امام جمعه قم گفت: قبل از پیروزی انقلاب یکی از مسائل مهمی که دستگاه طاغوت به آن دامن می‌زد مسئله فرهنگی بود که خوشبختانه بعد از پیروزی انقلاب دستگاه‌های مختلف عهده‌دار این امر شدند.

وی عنوان کرد: در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است اما وضع موجود قانع کننده نیست و باید اهتمام بیشتری به این امر داشت.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه تبلیغات دشمن در دوران جنگ سرد از پایه‌های اصلی برای ضربه زدن است، تصریح کرد: نیروها و ستادهای خوبی چون ستاد کانون مساجد در کشور وجود دارند که می‌توانند در این راستا اقدام کنند.

مساجد ظرفیت ارزشمندی برای کارهای فرهنگی است

وی با اشاره به اینکه مساجد ظرفیت ارزشمندی برای کارهای فرهنگی است، عنوان کرد: می‌توان از این ظرفیت برای ارتباط مردم به خصوص نسل جوان با مساجد و مسائل دینی به خوبی استفاده کرد.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه لازم است در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد طراحی‌های جدیدی داشته باشید و در برنامه‌ها بازنگری کنید، افزود: اگر اتاق فکری قرار است تشکیل شود از افراد صاحب‌نظر و مؤثر کمک گرفته شود، که می‌توان منشأ خیرات بسیاری باشد.

وی ادامه داد: نسل نوجوان، دانش آموز و دانشجوی ما امروز ظرفیت ارزشمندی است لذا باید به آن‌ها توجه کرد و دانش آموزان که آینده سازان کشور هستند باید با تمام وجود اهمیت داد.

آیت الله حسینی بوشهری به تقویت ارتباط کانون‌های مساجد با مدارس تأکید کرد و گفت: در راستای رسیدن به هدف‌های خود می‌توانید از ظرفیت حوزه‌های علمیه و طلبه‌های خوش استعداد استفاده کنید.