مرحله دوم همایش بین المللی سیره و زمانه امام هادی(ع)برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا مطهری، مسؤول همایش بین المللی سیره و زمانه حضرت امام هادی(ع) در همایش بین المللی «سیره و زمانه حضرت امام هادی(ع)» که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، گفت: عصر ابناء الرضا از دوره های حساس و با اهمیت تاریخ اسلام و عصر حضور ائمه(ع) است.

وی افزود: این دوره علی رغم اهمیت فراوان خود، متأسفانه تحقیقات و پژوهش های چندانی در این باره صورت نگرفته و غبار مظلومیت بر سیره این بزرگواران در تحقیقات اسلامی دیده می شود.

مسؤول همایش بین المللی سیره و زمانه حضرت امام هادی(ع) تصریح کرد: این مسأله سبب شد که انجمن تاریخ پژوهان حوزه برای رفع این مظلومیت از چهره ائمه اطهار(ع) سلسله همایش هایی طراحی شد و در سال جاری برای برگزاری این همایش تصمیماتی گرفته شد.

وی افزود: حدود ۱۴۰ مقاله پس از فراخوان این همایش دریافت شد که از این میان، ۲۵ مقاله از عراق به دبیرخانه این همایش رسید و از ۱۱۵ مقاله فارسی، ۶۰ مقاله انتخاب شده و در مرحله نشر قرار دارد که در سه جلد منتشر خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اظهار داشت: این همایش به صورت بین المللی و به صورت دو مرحله ای دیده شده که مرحله دوم آن در سامرا برگزار خواهد شد. همچنین به زودی فراخوان همایش امام عسگری(ع) ارائه خواهد شد.