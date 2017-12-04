  1. دين، حوزه، انديشه
  2. همایش ها و میزگردها
۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

مرحله دوم همایش بین المللی سیره و زمانه امام هادی(ع)برگزار می شود

مرحله دوم همایش بین المللی سیره و زمانه امام هادی(ع)برگزار می شود

مسؤول همایش بین المللی سیره و زمانه حضرت امام هادی(ع) گفت: این همایش به صورت بین المللی و به صورت دو مرحله ای در نظر گرفته شده که مرحله دوم آن در سامرا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا مطهری، مسؤول همایش بین المللی سیره و زمانه حضرت امام هادی(ع) در همایش بین المللی «سیره و زمانه حضرت امام هادی(ع)» که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، گفت: عصر ابناء الرضا از دوره های حساس و با اهمیت تاریخ اسلام و عصر حضور ائمه(ع) است.

وی افزود: این دوره علی رغم اهمیت فراوان خود، متأسفانه تحقیقات و پژوهش های چندانی در این باره صورت نگرفته و غبار مظلومیت بر سیره این بزرگواران در تحقیقات اسلامی دیده می شود.

مسؤول همایش بین المللی سیره و زمانه حضرت امام هادی(ع) تصریح کرد: این مسأله سبب شد که انجمن تاریخ پژوهان حوزه برای رفع این مظلومیت از چهره ائمه اطهار(ع) سلسله همایش هایی طراحی شد و در سال جاری برای برگزاری این همایش تصمیماتی گرفته شد.

وی افزود: حدود ۱۴۰ مقاله پس از فراخوان این همایش دریافت شد که از این میان، ۲۵ مقاله از عراق به دبیرخانه این همایش رسید و از ۱۱۵ مقاله فارسی، ۶۰ مقاله انتخاب شده و در مرحله نشر قرار دارد که در سه جلد منتشر خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری اظهار داشت: این همایش به صورت بین المللی و به صورت دو مرحله ای دیده شده که مرحله دوم آن در سامرا برگزار خواهد شد. همچنین به زودی فراخوان همایش امام عسگری(ع) ارائه خواهد شد.

کد مطلب 4162757
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها