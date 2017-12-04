دستگاه قضائی گلستان با کمبود قاضی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشمیان صبح دوشنبه، در همایش عاملان صلح و سازش استان که در مجموعه دادگستری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: اگر چه تعدادی قاضی در سال گذشته به دستگاه قضائی وارد شدند اما دستگاه قضائی استان برای بررسی دقیق تر پرونده های قضائی با مشکل کمبود قاضی مواجه هستند.
وی افزود: نگرانی از ورود پروندههای قضائی در استان در سه سال گذشته موجب شد تا این دستگاه اقدام به ایجاد شوراهای صلح و سازش در دادگاهها و خارج آن برای کاهش آمار زندانیان و آسیبهای اجتماعی برنامه ریزی کند که در این مدت حجم پروندهها را کاهش داده است.
هاشمیان ادامه داد: بررسی آسیبهای اجتماعی در استان نشان داده است که بسیاری از برخوردها، نزاعها و افزایش شکایتها ناشی از پائین بودن آستانه صبر و تحمل مردم و فقدان مساله صلح و سازش بین طرفین است.
وی اضافه کرد: چنانچه مساله صلح و سازش در بین شهروندان نهادینه شود، بسیاری از نزاعها و حتی درگیریهای طایفه ای و قبیلهای نیز به راحتی حل خواهد شد و البته این مهم با حضور همه دستگاههای اجرائی استان و بخصوص رسانه در اشاعه این فرهنگ میسر است.
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