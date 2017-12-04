به گزارش خبرنگار مهر، اولین سامانه جامع مناسب‌سازی و ایجاد قابلیت دسترسی به فضا و امکانات شهری برای آسیب مندان «معلولین و سالمندان» روز دوشنبه در قزوین با حضور علی صفری سرپرست شهرداری قزوین و توسط حسن رجبی از کارکنان روشندل معاونت شهرسازی و معماری، رونمایی شد.

اولین سامانه جامع مناسب‌سازی و ایجاد قابلیت دسترسی به فضا و امکانات شهری در راستای تحقق عدالت اجتماعی، تعامل و ارتباط بین دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و شهروندان، توسعه پایدار در سایه دسترس‌پذیری راه‌اندازی شده است.

شهرداری قزوین تلاش دارد با مشارکت تشکل‌های مردم نهاد و شهروندان گام‌های موثری برای داشتن شهری مناسب به منظور استفاده عابران پیاده‌ بردارد و در همین راستا این سامانه با قابلیت دسترسی و با هدف بسترسازی برای تحقق محیطی مناسب با فرصت های برابر در بخش های مختلف، از جمله شهرسازی، حمل و نقل، فرهنگی، خدماتی، ورزشی و تفریحی راه‌اندازی شده است.

این سامانه دارای برخی امکانات مانند آخرین اخبار مناسب سازی و اطلاعیه های مرتبط، طرح های در دست اقدام، طرح های پیشنهادی، نظرات شهروندان، نظرات تشکل های مردم نهاد سالمندان، معلولین و جانبازان، نظرات دستگاه های مرتبط، الگوهای موفق فراملی، نمونه‌های موفق فراملی، آئین‌نامه‌ها و مقررات ملی، مصوبات شورای اسلامی شهر در رابطه با دسترس پذیر کردن فضا و امکانات شهری، صورت جلسه‌ها، همایش‌ها و مقالات تحقیقات و داده‌های علمی است.