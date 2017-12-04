ماتیس وارد پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا با هدف درخواست از مقامات اسلام آباد برای جلوگیری از استفاده از خاک پاکستان برای حمله به افغانستان، وارد این کشور شد.

ماتیس در این سفر با «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر و ژنرال «قمر جاوید باجوه» رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وی در گفتگو با رسانه ها درباره سفر خود به پاکستان اعلام کرد که واشنگتن درخواست مجدد خود از اسلام آباد برای نابودی پایگاه های امن گروه های تروریستی از جمله «شبکه حقانی» را اعلام خواهد کرد.

ماتیس افزود: اسلام آباد همواره اعلام می دارد که در حال مبارزه با گروه های تروریستی است، من نیز در سفر خود به این کشور خواستار مشاهده این امر هستم.

پاکستان تودی نیز درباره سفر ماتیس به این کشور نوشت که وزیر دفاع آمریکا در خصوص امنیت منطقه، روند استقرار صلح افغانستان و دیگر موضوعات دوجانبه با نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان (COAS) دیدار و گفتگو خواهد کرد.

روزنامه «داون» چاپ پاکستان نیز پیش از این در این خصوص نوشت: هیئت نظامی آمریکا در سفر خود به اسلام آباد، برای تحقق استراتژی ترامپ در افغانستان، از پاکستان می خواهد که گام های تازه ای برای توقف فعالیت شبکه حقانی در افغانستان بردارد.

لازم به ذکر است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به هنگام اعلام استراتژی خود در مورد افغانستان و کشورهای جنوب آسیا با متهم کردن پاکستان به حمایت از تروریسم از این کشور خواست تا هر چه سریع تر پایگاه های امن گروه های تروریستی در خاک خود را نابود کند. ترامپ همچنین برافزایش فشارها بر اسلام آباد در این خصوص تاکید کرد.

متعاقب این امر، چندی پیش و به دنبال افزایش تنش ها در روابط پاکستان و آمریکا، مقامات اسلام آباد بر اساس استراتژی جدید خود اعلام کردند از این پس نیروهای نظامی و امنیتی پاکستان هیچ عملیات مشترکی با نیروهای آمریکایی در خاک پاکستان انجام نخواهند داد و این کشور به آمریکا و هیچ کشوری دیگر اجازه نخواهد داد در خاکش عملیات انجام دهد.