هدف فتنه۸۸ نه انتخابات بلکه براندازی بود/ از ۹ دی نباید غافل شویم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی پیش از ظهر دوشنبه در کنگره علمی پژوهشی علامه بلادی بوشهری در بوشهر اظهار داشت: علما مسئولیت حفظ اخلاق و دین را در جامعه داشتند و هم اکنون نیز اینچنین است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: مردم ما امروز از مسلمانان ابتدای اسلام بهتر هستند چرا که در مقابل ظلم نه در حرف بلکه در عمل ایستادگی کردند.
وی با بیان اینکه روحانیت همیشه در راس حرکتهای انقلابی بودهاند و مردم نیز از آنها تبعیت میکنند، عنوان کرد: اکنون نیز اگر یک فرد روحانی بهدور از دنیا پرستی فعالیت و زندگی کند، مردم همچنان به آن احترام میگذارند و از آنها تبعیت میکنند.
لزوم تقویت وحدت
آیتالله جنتی در خصوص اهمیت حفظ وحدت در جامعه بیان کرد: ما باید برای بیشتر شدن وحدت در جامعه تلاش کنیم و مانع خدشهدار شدن آن شویم چرا که در این موقعیت تنها کسانی که سود میبرند دشمنان هستند.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به وحدت بین شیعه و سنی، گفت: امام خمینی (ره) تاکید بسیاری در وحدت شیعه و سنی داشتند.
حماسه ۹ دی فراموش نمیشود
وی با اشاره به اینکه در آستانه ۹ دی قرار داریم، عنوان کرد: نباید از این رویداد بزرگ غافل شویم و باید آن را بشناسیم و به جامعه بشناسانیم.
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: در حوادث سال ۸۸ خط قرمزها شکسته شد و کشور را ۹ ماه به آشوب کشاندند و هدف اصلی آن نه انتخابات بلکه براندازی نظام بود.
وی خاطرنشان کرد: آمریکا سیلی محکمی در این برهه از ما خورد که در جهان بی سابقه بود.
استکبار ساکت نمیماند
آیتالله جنتی در ادامه گفت: جهان استکبار ساکت نمیماند و جلوی هر حرکت انقلابی خواهد ایستاد چرا که اسلام بود آنها را رسوا کرد.
دبیر شورای نگهبان گفت: فتنه سال ۸۸ نقشهای بود برای براندازی نظام که برخی افراد در داخل کشور دانسته و یا ندانسته آنها را یاری کردند.
وی بیان کرد: اسلام یعنی قدرت و آن هم قدرت در دلها و به همین دلیل است که بیداری اسلامی در کشورهای عربی و غیر عربی به وجود آمد و موجب گرایش بسیاری از افراد به دین اسلام شد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری به پیروزی جبهه مقاومت بر داعش اشاره کرد و گفت: رزمندگان ما به فرماندهی سردار قاسم سلیمانی توانستند با شجاعت بر داعش پیروز شود که بسیار قدرتمندانه و افتخارآمیز بود.
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