به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک امروز تشکیل جلسه دادند. با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات این کمیته و لزوم مشخص شدن خیلی از ابهامات در رابطه با آن و از طرفی در پیش بودن بازی های آسیایی، انتظار می رفت تا مهمترین محورهای مورد بحث نشست امروز، همین دو مسئله و تصمیم گیری در رابطه با مسائل مرتبط با آنها باشد اما چنین نبود.

انتخابات کمیته ملی المپیک ۲۵ دی ماه برگزار می شود. این زمانی است که هیات اجرایی کمیته المپیک در نشست قبلی خود تعیین کرده بود.

تهیه آیین نامه انتخاباتی، معرفی خبرگان ورزشی که در مجمع انتخاباتی حق رای دارند، زمان نام نویسی از کاندیداهای انتخابات و ... از مهمترین مواردی است که باید در رابطه با انتخابات مهم پیش رو انجام شود اما امروز در مورد هیچیک از این موضوعات تصمیمی گرفته نشد و این در حالی است که یک ماه و نیم به انتخابات باقی مانده است.

از سوی دیگر، مردادماه سال آینده بازی های آسیایی برگزار می شود. طبق اساسنامه کمیته بین المللی المپیک یک سال و نیم قبل از بازی ها و طبق اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران، یک سال قبل از بازی ها باید سرپرست کاروان اعزامی تعیین شود اما با این وجود، در این رابطه هم هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است؛ در حالی‌که هشت ماه به آغاز بازی ها در اندونزی باقی مانده است. بر این اساس انتظار می رفت در نشست امروز در این مورد بحث و تصمیم گیری شود که اینکار هم انجام نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات اجرایی کمیته ملی المپیک نشست امروز خود را بدون پرداختن به این موضوعات مهم به پایان رساند. در نشست امروز، گزارش فهمیه شباک از اوضاع مالی کمیته ملی المپیک در کنار تعیین سرفصل های مجمع انتخاباتی ۲۵ دی ماه، مهمترین محورهای مورد بحث بود.

علیرضا دبیر، رسول خادم و محمدرضا پولادگر اعضای غایب در نشست امروز هیات اجرایی بودند و ظاهرا عدم تصمیم گیری در مورد محورهای مهم موردنظر به غیبت همین افراد ربط داده شده و اینکه باید در نشستی با حضور کامل اعضا چنین تصمیماتی اتخاذ شود.