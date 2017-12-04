۳۰ درصد از بودجه فرهنگی شهرداری اصفهان محقق شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان اصفهان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر اصفهان و مسئولان سینمایی، از مراحل اتمام و ساخت پروژه سینما ساحل بازدید کردند.

در این بازدید مسئولین اصفهانی در جریان مراحل نخست بازسازی سینما ساحل اصفهان قرار گرفتند.

دراین بازدید، رئیس کمسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان، عضو شورای اسلامی شهر، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و نیز شهردار منطقه ۱ و برخی از اعضای شورای شهر حضور داشتند.

فریده روشن، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان در این بازدید اظهار کرد: مسئولان و همکاران باید تلاش کنند تا به نحوی تمام مسائل فرهنگی شهر را حل کنند، تا بتوانیم گامی در جهت ارتقاء و پیشرفت فرهنگ شهر داشته باشیم؛ چراکه اصفهان لایق بهترین هاست. همچنین باید تمام مردم شهر بتوانند از امکانات موجود در آن استفاده کنند که این امر می تواند راهی برای داشتن اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی باشد.

وی در خصوص بودجه اختصاصی از جانب شهرداری برای تحقق طرح بازسازی سینما ساحل اصفهان گفت: علی رغم اینکه اصفهان با مشکلات اجتماعی بسیاری مواجه است و یکی از دلایل اصلی این مسائل عدم توجه کافی به مباحث فرهنگی است؛ اما کل بودجه ای که شهرداری به حوزه فرهنگی اختصاص داده ۸ درصد بوده و تنها ۳۰ درصد آن محقق شده است که در جلسه هفته قبل با شهردار اصفهان تقاضا کردیم اعتباری که برای مباحث فرهنگی اصفهان در نظرگرفته شده فقط درهمین حوزه مورد استفاده قرار بگیرد.

گفتنی است؛ بازسازی این سینما تا اواخر فروردین سال آینده پس از ۵ ماه از آغاز بازسازی به اتمام و بهره برداری می رسد.