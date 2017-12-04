ترویج فرهنگ نماز در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری پیش از ظهر دوشنبه در همایش پنجمین اجلاس استانی نماز اظهار داشت: تحت هیچ شرایطی نمی توان نماز را ترک کرد زیرا نماز فریضه ای بسیار واجب است.

وی با اشاره به اینکه نماز خواندن اصلی بسیار مهم است، افزود: در قرآن کریم به ترک منکرات و فحشا به واسطه خواندن نماز اشاره شده لذا از همین آیه مردم باید به اهمیت نماز پی ببرند و یکی از دستور های مهم عبادی است.

آیت الله جعفری با اشاره به اینکه باید در راستای نماز خواندن تمامی مسلمانان تلاش کنیم، بیان داشت: برخی از مردم با اینکه نماز می خوانند اما در حین اقامه نماز حضور قلب ندارند و برخی دیگر انسان های خوبی هستند اما به دلیل اینکه تربیت دینی خوبی نداشته اند نماز نمی خوانند.

نماینده ولی فقیه کرمان اظهار کرد: باید گسترش نماز خواندن در میان مسلمانان افزایش پیدا کند، شخصی درباره برترین فضائل از پیامبر اکرم (ص) سوال پرسید حضرت فرمودند «بعد از آگاهی چیزی بالاتر از نماز نداریم».

وی با اشار ه به برکات اقامه نماز تصریح کرد: باید مردم را در نماز خواندن و گسترش این فریضه واجب دینی هوشیار کنیم.

امام جمعه کرمان با تاکید به لزوم ترویج فرهنگ نماز در جامعه گفت: افرادی که جهنمی هستند به نخواندن نماز، نپرداختن زکات مال خود و تکذیب روز قیامت اقرار می کنند.