فرهنگ خدامحوری در جامعه توسعه داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا حدائق ظهر دوشنبه در همایش شهدای روحانی فارس با اشاره به اینکه یکی از خواسته های اولیای الهی، کشته شدن در راه خدا و فی سبیل الله است، گفت: قرآن راه برون رفت جامعه بشری را از معضلات اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی به مردم نشان داده است.

وی با اشاره به اینکه دستگیری از مردم، هدایت انسان ها و آشنا کردن مردم به خداوند و عوامل بندگی از مهمترین رسالت های روحانیون است، تاکید کرد: یکی از مشکلات امروز به خاطر بی توجهی به خداوند و دیانت است و امروز باید پیوند مردم با خداوند را قوی کرد.

حجت الاسلام حدائق با اشاره به اینکه یک مورد طلاق وجود ندارد که هر ۲ با ایمان باشند، یک طرف یا هر ۲ بالاخره ضعیف الایمان و یا بی ایمان هستند که طلاق روی می دهد، افزود: امروز مشکلات ریشه در ضعف ایمان است.

وی با اشاره به اینکه مبنای شهدا، ایمان به خدا بود و آنان روحیه تلاشگری و خدمت به مردم را همواره مد نظر قرار داده بودند و عظمت شهید در همین تلاش در راه خداست، یادآور شد: از لحظه لحظه زندگی باید بهره برداری کرد چرا که تلاش فی سبیل الله به اعمال ما قیمت می بخشد.

حجت الاسلام حدائق تاکید کرد: دنیای استکبار می خواهد روحیه شهادت طلبی را از مردم به ویژه مسلمین را بگیرد چرا که می داند بال سبز مهدویت و بال سرخ شهادت طلبی و عاشورایی رمز پیروزی مسلمین است و دشمن می خواهد این ۲ بال را به همراه و رزه متابعت از ولایت فقیه از مسلمین بگیرد.

وی با اشاره به آیات قرآن که می فرماید: «شهیدان زنده هستند و از خداوند متعال روزی می گیرند»، گفت: تلاش و جدیت برای گسترش اعتقادات مردم و توسعه آن مهمترین رسالت امروز روحانیون است.

مدیر عامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) فارس با اشاره به اینکه همه ارگان ها برای گسترش فرهنگ شهادت باید فرهنگ خدامحوری را در جامعه توسعه دهند، افزود: رسالت ما روحانیون در ارشاد و هدایت مردم است و از این رو طلبه ها باید محدود به یک مکان نباشند و باید جهادگونه با دشمن که در خانه های ما آمده است، مقابله کرد.