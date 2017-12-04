آثار سینمای تجربی معاصر نمایش داده شد/برگزارکارگاه استاد اصلانی

به گزارش خبرنگار مهر، شهر شیراز ، در روزهای ۸ تا ۱۰ آذر ماه جاری میزبان فیلمسازان تجربه گرای سراسر کشور بود.

دبیر اجرایی برنامه و از اعضای کانون فیلم و عکس دانشگاه شیراز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این برنامه که نخستین بار در شهریور ماه و در تهران برگزار شد، در ایستگاه دوم به تالار حکمت دانشگاه شیراز رسید و در ۳ روز فیلم های کوتاه تجربی از فیلمسازان شهرهای مختلف را در خود جای داد.

شایان تدین گفت: طبق هماهنگی های به عمل آمده، این برنامه مشابه آنچه در تهران اتفاق افتاد و طی سه روز به نمایش و بررسی منتخبی از آثار سینمای تجربی ایران پرداخت و در روز سوم برنامه، نمایش پررنگ تری از آثار فیلمسازان شیرازی داشتیم.

وی افزود: ما در این سه روز شاهد به نمایش درآمدن ۳۲ فیلم از ۳۲ فیلمساز بودیم؛ پویا عاقلی زاده، شبیر کلاهدوز، فرهاد غلامی و شایان فتحی و خانم ها شقایق نوروزی، حدیث متقی و نگار حمیدی به عنوان فیلمسازان میهمان ما، و آقایان فرشاد عباسی، هادی حدادی، وحید مباشری و علی لاوری و سپیده تجلی و فائزه کریمی به عنوان فیلمسازان شیرازی حاضر در برنامه، پس از نمایش آثارشان به بحث و تبادل نظر با مخاطبین و یکدیگر پرداختند.

تدین در ادامه افزود: همچنین در بخش دیگری از این برنامه، کارگاه ۲ روزه «فیلمسازی کوتاه تجربی» با حضور استاد محمدرضا اصلانی در دانشگاه شیراز برگزار شد و مباحثی درخصوص رابطه سینما و سایر هنرها، تجربه گرایی و سینمای تجربی و سینمای مستند مطرح شد.

دبیر اجرایی برنامه یادشده در این باره گفت: امید است که این برنامه سرآغازی بر تولیدات خلاقانه و ثمراتِ عینی زیر نظرِ استاد محمد رضا اصلانی باشد.

مهدی دواچی دبیر کانون فیلم و عکس دانشگاه شیراز نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از برگزاری این برنامه گفت: باید از تلاش های خانم نوروزی و همکارانشان که زمینه ساز برگزاری این برنامه در شیراز بودند و همچنین از شایان تدین و دوستانم در کانون فیلم و عکس که برگزارکننده برنامه بودند، قدردانی ویژه ای داشته باشم؛ در نظر داریم این برنامه را در سال های بعد و با شرایط بهتری در زمینه سالن نمایش به انجام برسانیم. امیدواریم شاهد حضور فیلم هایی محصول کانون فیلم و عکس دانشگاه در برنامه هایی از این دست باشیم.