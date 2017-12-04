مبلمان شهری بیرجند متناسب با بافت فرهنگی و تاریخی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تقی زاده صبح شنبه در دیدار اعضای شورای شهر بیرجند با نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: خوشبختانه روحیه تعامل، انسجام و همکاری بین اعضای شورای شهر وجود دارد.

وی با اشاره به برنامه های پیش روی شورا اظهار کرد: ایجاد مبلمان شهری متناسب با بافت فرهنگی و تاریخی و کاهش اختلاف طبقاتی از جمله برنامه های پیش رو است.

تقی زاده افزود: توجه به مناطق حاشیه نشین، هماهنگی نزدیک تر بین شمال و جنوب شهر و تسریع در ارائه خدمات بهتر به مردم از دیگر برنامه های شورا است.

شهردار بیرجند هم در این دیدار بیان کرد: برای خدمت رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

محمدعلی جاوید با بیان اینکه برای خدمت خالصانه به مردم گام هایی بلند برمی داریم، گفت: امید است بتوانیم در طول خدمت فعالیت های شایسته ای انجام دهیم.

عضو شورای شهر هم در این جلسه بیان کرد: پادگان ۰۴ بیرجند به عنوان لکه ای سبز مورد توجه عموم بوده است.

رضا حسنی صفت ادامه داد: متاسفانه دستگاه های مسکن و راه و شهرسازی می خواهند این لکه سبز را نابود کرده و به پارکینگ، ساختمان تجاری و مسکونی تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه فضای سبز باید سبز بماند، افزود: تغییر کاربری این مکان ضرر و زیان های زیادی را به دنبال خواهد داشت.