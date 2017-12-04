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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

رئیس شورای شهر بیرجند:

مبلمان شهری بیرجند متناسب با بافت فرهنگی و تاریخی می شود

مبلمان شهری بیرجند متناسب با بافت فرهنگی و تاریخی می شود

بیرجند- رئیس شورای شهر بیرجند گفت: ایجاد مبلمان شهری متناسب با بافت تاریخی و فرهنگی بیرجند در برنامه کار شورا قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تقی زاده صبح شنبه در دیدار اعضای شورای شهر بیرجند با نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد: خوشبختانه روحیه تعامل، انسجام و همکاری بین اعضای شورای شهر وجود دارد.

وی با اشاره به برنامه های پیش روی شورا اظهار کرد: ایجاد مبلمان شهری متناسب با بافت فرهنگی و تاریخی و کاهش اختلاف طبقاتی از جمله برنامه های پیش رو است.

تقی زاده افزود: توجه به مناطق حاشیه نشین، هماهنگی نزدیک تر بین شمال و جنوب شهر و تسریع در ارائه خدمات بهتر به مردم از دیگر برنامه های شورا است.

شهردار بیرجند هم در این دیدار بیان کرد: برای خدمت رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.

محمدعلی جاوید با بیان اینکه برای خدمت خالصانه به مردم گام هایی بلند برمی داریم، گفت: امید است بتوانیم در طول خدمت فعالیت های شایسته ای انجام دهیم.

عضو شورای شهر هم در این جلسه بیان کرد: پادگان ۰۴ بیرجند به عنوان لکه ای سبز مورد توجه عموم بوده است.

رضا حسنی صفت ادامه داد: متاسفانه دستگاه های مسکن و راه و شهرسازی می خواهند این لکه سبز را نابود کرده و به پارکینگ، ساختمان تجاری و مسکونی تبدیل کنند.

وی با بیان اینکه فضای سبز باید سبز بماند، افزود: تغییر کاربری این مکان ضرر و زیان های زیادی را به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 4162840

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