دانشجویان به عناصربرهم زننده آرامش دانشگاه مجال ندهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری روز دوشنبه در جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان ضمن تبریک این روز به دانشجویان واساتید گفت: در آستانه روزدانشجو باید مطالبات قانونی و بحق دانشجویان را پیگیری و حل و فصل کنیم چراکه منشا تحول توسعه و پیشرفت دانشگاه و دانشجو است.

وی ادامه داد: درکنارتمامی مطالبات و خواسته ها تقویت بنیه علمی، تحقیق و پژوهش وعلم آموزی اهمیت زیادی داشته و غفلت از این دانشجو و دانشگاه را از اهداف و مقصد دور می کند.

نصیری در پایان تاکید کرد: غفلت از دانش پژوهی ازخواسته های رقبا، مخالفین و معاندین ما است و به آسانی وبه راحتی نباید از کنار آن عبور کرد.