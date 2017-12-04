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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶

معاون فرماندار البرز:

دانشجویان به عناصربرهم زننده آرامش دانشگاه مجال ندهند

دانشجویان به عناصربرهم زننده آرامش دانشگاه مجال ندهند

قزوین- معاون فرماندار البرز گفت: دانشجویان به عناصربرهم زننده آرامش دانشگاه مجال و فرصت ندهند تا دانشگاه از اهداف و مقصد خود دور نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری روز  دوشنبه در جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان  ضمن تبریک این روز به دانشجویان واساتید  گفت: در آستانه روزدانشجو باید مطالبات قانونی و بحق دانشجویان را پیگیری و حل و فصل  کنیم چراکه منشا تحول توسعه و پیشرفت دانشگاه و دانشجو است.

وی ادامه داد: درکنارتمامی مطالبات و خواسته ها تقویت بنیه علمی، تحقیق و پژوهش وعلم آموزی اهمیت زیادی داشته  و غفلت از این دانشجو و دانشگاه را از اهداف و مقصد دور می کند.

نصیری در پایان تاکید کرد: غفلت از دانش پژوهی ازخواسته های رقبا، مخالفین و معاندین ما است و به آسانی وبه راحتی نباید از کنار آن عبور کرد.

کد مطلب 4162841

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