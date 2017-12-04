ایستادگی امروز کشور و اسلام بخاطر جانفشانی هزاران ایثارگر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز دوشنبه طی عیادت از دو جانباز قطع نخاع دفاع مقدس بیان داشت: امروز ایران اسلامی مقتدر و با عزت در دنیا می درخشد و اگر ایثارگری شهدا و جانبازان نبود، قطعا چنین عزت و سربلندی امروز در این کشورهم وجود نداشت.

وی افزود: جانبازان قطع نخاع سختی ها و عذاب های غیر قابل وصفی را در طول ۳۰ سال متحمل شده اند که با هیچ پاداشی به غیر از اجر الهی قابل جبران نخواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: بی شک اجر همسران جانبازان نیز کمتر از آنها نیست و خود خداوند و رسول خدا (ص) از آنها تشکر خواهد کرد چرا که آنها پرچم اسلام و دین خدا را برافراشته اند.

لازم به ذکر است؛ آیت الله علما طی عیادت از دو جانباز ۷۰ درصد قطع نخاع آقای اکبر محمدی و خانم فوزیه زارعی پیگیر مشکلات و نیازهای آنها نیز شد.