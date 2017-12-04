۱۲کتابفروشی گلستان در طرح «پاییزه کتاب» مشارکت می کنند

علی اصغر فضیلت در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متاسفانه در شرایط کنونی شاهد قهر غیررسمی بین جامعه و کتاب هستیم و این در حالی است که ایران سابقه چهار هزار و ۵۰۰ ساله فرهنگ و تمدن ملی ـ دینی دارد.

وی افزود: با ابراز تأسف باید بگویم کتاب در سبد خانوار ایرانی جایگاهی ندارد و این موضوع ضرورت بهبود هر چه سریع تر وضعیت کتاب و کتابخوانی در جامعه را بیش از پیش نمایان می کند.

«پاییزه کتاب» طرحی برای آشتی با کتاب

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با بیان این که جامعه باید با کتاب آشتی کند، گفت: طرح های فصلی موسسه خانه کتاب از جمله «پاییزه کتاب» شروع خوبی برای جریان سازی آشتی با کتاب محسوب می شود، بنابراین اجرای این طرح لازم و ضروری است.

فضیلت اظهار کرد: در ارزیابی هایی که در استان گلستان درباره طرح «پاییزه کتاب» صورت گرفته چنین برآمده است که هم مردم و هم کتابفروشان ضمن استقبال از این طرح، درخواست دارند هم مدت زمان برپایی طرح افزایش یابد هم میزان اعتباری که به کتابفروشی ها تعلق می گیرد، ارتقا پیدا کند.

وی با بیان اینکه ۱۲ کتابفروشی از این استان در طرح پاییزه کتاب مشارکت دارند، گفت: از کل تعداد کتابفروشی های عضو این طرح، ۹کتابفروشی از مرکز استان و یک کتابفروشی از شهرستان کردکوی و دو کتابفروشی در شهرستان گنبد کاووس در طرح پاییزه کتاب مشارکت دارند.