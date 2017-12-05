سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه همایش سرمایه گذاری استان سمنان هفته گذشته به امضای ۵۲ تفاهم نامه با فدراسیون جهانی سرمایه گذاری مناطق آزاد انجامید، ابراز داشت: از مجموع این تفاهم نامه ها، ۱۰ مورد مربوط به شاهرود است که قطعاً در آن ها ظرفیت های ۲۵سرمایه پذیر شاهرودی نیز لحاظ می شود.

وی با بیان اینکه تا کنون با هیچ سرمایه گذار خارجی در شاهرود تفاهم نامه امضا نشده بود، افزود: در پایان همایش ملی سرمایه گذاری که هفته گذشته به میزبانی تهران انجام شد، در حوزه کشاورزی سه تفاهم نامه با ۸۵ میلیون دلار، در بخش صنعت و معدن چهار تفاهم نامه با ۴۰۳ میلیون دلار و در حوزه گردشگری ۱۸۵ میلیون دلار تفاهم نامه برای شاهرود امضا شد.

فرماندار شاهرود با بیان اینکه ظرفیت های مغفول مانده شهرستان باید به درستی کشف و مورد بهره برداری قرار گیرد، ابراز داشت: در این همایش ۴۵ طرح از شاهرود در زمینه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت که امضای چند تفاهم نامه سه جانبه همکاری با حضور سرمایه پذیر، سرمایه گذار و دستگاه دولتی مربوطه، ماحصل بسته پیشنهادی شاهرود بود.

فرودگاه شاهرود ظرفیت خوبی برای جذب سرمایه گذار است

هاشمی همچنین تصریح کرد: در شاهرود زیرساخت هایی نظیر فرودگاه، راه آهن، جاده ترانزیت در مسیر شرق-غرب و شمال-جنوب و همچنین دفتر گمرک وجود دارد که همین عوامل می تواند راه را برای حضور سرمایه گذاران هموار کند.

وی افزود: سالانه ۲۰ میلیون زائر از استان سمنان عبور می کند و شاهرود از نظر قطب گردشگری می تواند به عنوان یک مقصد مطرح شود چرا که شاهد اقامت گردشگران در خانه های بومگردی، جنگل ابر و روستاهای هدف گردشگری هستیم.

معاون استاندار سمنان همچنین با تاکید بر ضرورت تسهیل شرایط سرمایه گذاری، بیان کرد: مسئولان ادارات نهادهای دولتی می بایست در امر تسهیل سرمایه گذاری و اعطای مجوزها و همچنین استعلام ها نهایت همکاری را داشته باشند تا شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق سرمایه گذاری و تولید باشیم.

هاشمی با بیان اینکه شاهرود دارای ظرفیت های بسیاری است که با تسهیل شرایط سرمایه گذاری می توانیم شاهد حضور سرمایه گذارن در این شهرستان مستعد باشیم، تاکید کرد: نقش رسانه ها نیز در تبیین ظرفیت های سرمایه گذاری و گردشگری شاهرود، بسیار مهم و تاثیرگذار محسوب می شود.