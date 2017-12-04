به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد وبررسی کتاب «یک رویا و دو بستر، تنش زدایی از دانشگاه و علوم انسانی» با حضور خسرو باقری نویسنده و فریدون رحیم زاده منتقد برپا می شود.

کتاب دارای سه بخش است: بخش اول سراسیمگی در همراهی با دانشگاه مدرن، بخش دوم سرسپردگی به دانشگاه اسلامی و بخش سوم سودای ستردن سره از ناسره در دانشگاه مدرن و دانشگاه اسلامی است.

کتاب حاضر به صورت معکوس یعنی «یک رویا و دو بستر» به کار رفته است. منظور از این تعبیر آن است که در دانشگاه ایران یک رویا وجود دارد و آن نیل به دانشگاهی تراز و مطلوب است، اما این رویا در دو بستر و دو مسیر متفاوت حرکت می کند. یک بستر و مسیر برای نیل به دانشگاه تراز، توسل شتاب زده و تقلید از دانشگاه مدرن به ویژه در شکل های معاصرتر آن است.

بستر و مسیر دوم در تکاپوی فراهم کردن دانشگاه اسلامی است. دانشگاه اسلامی نخست بیشتر با تاکید بر منش و رفتار افراد در دانشگاه و سپس با تاکید مشابه بر فکر و اندیشه که در قالب آموزش معارف اسلامی آشکار شد و سرانجام در ایده علم دینی و اسلامی کردن محتوای علوم انسانی دانشگاهی مطرح شده است.

نشست نقد و بررسی کتاب «یک رویا و دوبستر» روز سه شنبه ۲۱ آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ به نشانی خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲، سالن اجتماعات سرای اهل قلم برپا می شود.