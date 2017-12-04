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۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:

نرخ مالیات اخذ شده از واحد های تولید در شرایط تحریم منطقی نیست

نرخ مالیات اخذ شده از واحد های تولید در شرایط تحریم منطقی نیست

مشهد- رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: کشور از محل وجود مالیات اداره می شود و زمانی که با تحریم و رکود مواجه هستیم این نرخ مالیاتی منطقی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: تمامی بخش های جامعه و سه قوه، در حوزه های اقتصاد، تولید و صنعت تلاش می کنند که ساماندهی مناسبی صورت گیرد و خروجی این ساماندهی و تحولات را نیز باید شاهد باشیم و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که تنها راه نجات کشور از راه تولید رفع می شود.

وی افزود: قطاری که در مسیر توسعه حرکت می کند بخاطر موانعی که بر سرراهش است، کند پیش می رود و یکی از مسائلی که بخش بازرگانی و تولید درگیر آن است، بخش نظام بانکی و بهره های بانکی است. باتوجه به اینکه مصوبه شورای بانکها ۱۸ درصد است اما به معنای واقعی این کلمه نیست و حداکثر نرخ بهره در کشورهای دیگر، ۷ درصد است. پس با این وجود تولید کننده چگونه می تواند به تولید ادامه دهد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ابراز کرد: علاوه بر این موضوع، بحث واحدهای تولیدی با دستگاه های مالیات است. کشور از محل وجود مالیات اداره می شود و زمانیکه با تحریم و رکود مواجه هستیم این نرخ مالیاتی منطقی نیست.

وی با اشاره به اینکه یکی از افتخارات دولت یازدهم برجام بوده است گفت: با تغییراتی که در سطح جهان ایجاد شد و بروز مشکلاتی که توسط ترامپ پیش آمد،  زمینه هایی در کشور فراهم شد تا صادرات به نحو آسان انجام شود. اما بیشتر مقررات مربوط به واردات کالا است و صادر کننده موفقی نبوده ایم 

بروکراسی و دیوان سالاری مانع تولید است

حسینی ادامه داد: یکی از عوامل بازدارنده تولید و اقتصاد، بروکراسی و دیوان سالاری است که در این مملکت وجود دارد. در حوزه هایی مانند صنوف با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم و با این همه قوانین دست و پا گیر که در کشور وجود دارد، ایجاد فعالیت با ممانعت روبرو شده است. یک تولید کننده و یا بازرگان با پرداختی هایی با نرخ بالا از توجیه اقتصادی برخوردار نیست و بخاطر همین مسائل  واحدهای تولیدی تعطیل می شوند.

وی تاکید کرد: در ۸ ماهه نخست امسال از لحاظ ریالی در صادرات ۱۳ درصد رشد داشتیم علی رغم اینکه در کشور شاهد ۳ درصد رشد منفی بوده ایم. ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تولید تسهیلاتی در نظر گرفته شده و از محل استانداری خراسان رضوی حدود ۲۴ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات در اختیار خانه صنعت خراسان رضوی قرار گرفته است.

وی در خصوص مالیات گفت: سالها جوایز صادراتی قطع شده بود که ۱۲۰‌میلیارد تومان به عنوان جوایز صادراتی و ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان تسهیلات ارزان قیمت در کشور اختصاص یافته است.

حسینی با اشاره به زلزله اخیر خاطرنشان کرد: تعداد ۲۴ تریلر معادل ۲۲۰ تن  کالا از خراسان رضوی به این مناطق اعزام شد که شامل مایحتاج اولیه مانند بخاری و کانکس است.

تلاش برای ارتباط صنعت و دانشگاه 

وی در خصوص همکاری با دانشگاه ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: صنعت و دانشگاه به حلقه مفقوده ای تبدیل شده بودند که خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در رفع این مشکل قدم برداشت و در دانشگاه فردوسی محلی را در این حوزه اختصاص داد و اساتید و دانشجویان می توانند به واحدهای صنعتی مراجعه کنند و فضای میدانی در دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

 رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: دانشجویانی که دارای رزومه خوبی هستند شناسایی می کنیم و پایان نامه های آنها در بخش تجارت سازی مورد استفاده قرار می گیرد. عامل اشتغال در مشهد تاسیس شده است و یک بانک تخصصی فارغ التحصیلی متقاضی کار تدوین شده و در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۳۲۰ نفر از فارغ التحصیلان متقاضی کار را به اشتغال معرفی کرده ایم.

کد مطلب 4162869

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