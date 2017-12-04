نرخ مالیات اخذ شده از واحد های تولید در شرایط تحریم منطقی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: تمامی بخش های جامعه و سه قوه، در حوزه های اقتصاد، تولید و صنعت تلاش می کنند که ساماندهی مناسبی صورت گیرد و خروجی این ساماندهی و تحولات را نیز باید شاهد باشیم و در نهایت به این نتیجه رسیده اند که تنها راه نجات کشور از راه تولید رفع می شود.

وی افزود: قطاری که در مسیر توسعه حرکت می کند بخاطر موانعی که بر سرراهش است، کند پیش می رود و یکی از مسائلی که بخش بازرگانی و تولید درگیر آن است، بخش نظام بانکی و بهره های بانکی است. باتوجه به اینکه مصوبه شورای بانکها ۱۸ درصد است اما به معنای واقعی این کلمه نیست و حداکثر نرخ بهره در کشورهای دیگر، ۷ درصد است. پس با این وجود تولید کننده چگونه می تواند به تولید ادامه دهد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ابراز کرد: علاوه بر این موضوع، بحث واحدهای تولیدی با دستگاه های مالیات است. کشور از محل وجود مالیات اداره می شود و زمانیکه با تحریم و رکود مواجه هستیم این نرخ مالیاتی منطقی نیست.

وی با اشاره به اینکه یکی از افتخارات دولت یازدهم برجام بوده است گفت: با تغییراتی که در سطح جهان ایجاد شد و بروز مشکلاتی که توسط ترامپ پیش آمد، زمینه هایی در کشور فراهم شد تا صادرات به نحو آسان انجام شود. اما بیشتر مقررات مربوط به واردات کالا است و صادر کننده موفقی نبوده ایم.

بروکراسی و دیوان سالاری مانع تولید است

حسینی ادامه داد: یکی از عوامل بازدارنده تولید و اقتصاد، بروکراسی و دیوان سالاری است که در این مملکت وجود دارد. در حوزه هایی مانند صنوف با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم و با این همه قوانین دست و پا گیر که در کشور وجود دارد، ایجاد فعالیت با ممانعت روبرو شده است. یک تولید کننده و یا بازرگان با پرداختی هایی با نرخ بالا از توجیه اقتصادی برخوردار نیست و بخاطر همین مسائل واحدهای تولیدی تعطیل می شوند.

وی تاکید کرد: در ۸ ماهه نخست امسال از لحاظ ریالی در صادرات ۱۳ درصد رشد داشتیم علی رغم اینکه در کشور شاهد ۳ درصد رشد منفی بوده ایم. ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تولید تسهیلاتی در نظر گرفته شده و از محل استانداری خراسان رضوی حدود ۲۴ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات در اختیار خانه صنعت خراسان رضوی قرار گرفته است.

وی در خصوص مالیات گفت: سالها جوایز صادراتی قطع شده بود که ۱۲۰‌میلیارد تومان به عنوان جوایز صادراتی و ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان تسهیلات ارزان قیمت در کشور اختصاص یافته است.

حسینی با اشاره به زلزله اخیر خاطرنشان کرد: تعداد ۲۴ تریلر معادل ۲۲۰ تن کالا از خراسان رضوی به این مناطق اعزام شد که شامل مایحتاج اولیه مانند بخاری و کانکس است.

تلاش برای ارتباط صنعت و دانشگاه

وی در خصوص همکاری با دانشگاه ها از جمله دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: صنعت و دانشگاه به حلقه مفقوده ای تبدیل شده بودند که خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در رفع این مشکل قدم برداشت و در دانشگاه فردوسی محلی را در این حوزه اختصاص داد و اساتید و دانشجویان می توانند به واحدهای صنعتی مراجعه کنند و فضای میدانی در دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار گرفته است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: دانشجویانی که دارای رزومه خوبی هستند شناسایی می کنیم و پایان نامه های آنها در بخش تجارت سازی مورد استفاده قرار می گیرد. عامل اشتغال در مشهد تاسیس شده است و یک بانک تخصصی فارغ التحصیلی متقاضی کار تدوین شده و در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۳۲۰ نفر از فارغ التحصیلان متقاضی کار را به اشتغال معرفی کرده ایم.