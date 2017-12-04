آرتین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دفن بی جواز ۶۱ جانباخته زلزله استان کرمانشاه خبر داد و آخرین آمار تلفات را نیز ۵۲۱ نفر اعلام کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: از این تعداد ۱ نفر مجهول الهویه است.

وی بیشترین تعداد کشته شدگان را مربوط به سرپلذهاب با ۴۶۰ فوتی که یک نفر آن مجهول الهویه است، اعلام کرد و گفت: کرند با ۱۹ نفر، قصر شیرین با ۱۶ نفر، ثلاث باباجانی با ۱۶ نفر، کرمانشاه با ۱ نفر، تازه آباد با ۱ نفر، ازگله با ۶ نفر و اسلام آبادغرب با ۱ نفر دیگر کشته شدگان را به خود اختصاص داده اند و شهر یک نفر نیز نامشخص است.