۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه خبر داد:

دفن بی جواز ۶۱ جانباخته زلزله استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از دفن بی جواز ۶۱ جانباخته زلزله استان خبر داد.

آرتین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، از دفن بی جواز ۶۱ جانباخته زلزله استان کرمانشاه خبر داد و آخرین آمار تلفات را نیز ۵۲۱ نفر اعلام کرد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه تصریح کرد: از این تعداد ۱ نفر مجهول الهویه است.

وی بیشترین تعداد کشته شدگان را مربوط به سرپلذهاب با ۴۶۰ فوتی که یک نفر آن مجهول الهویه است، اعلام کرد و گفت: کرند با ۱۹ نفر، قصر شیرین با ۱۶ نفر، ثلاث باباجانی با ۱۶ نفر، کرمانشاه با  ۱ نفر، تازه آباد با ۱ نفر، ازگله با ۶ نفر و اسلام آبادغرب با ۱ نفر دیگر کشته شدگان را به خود اختصاص داده اند و شهر یک نفر نیز نامشخص است.

